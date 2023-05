Gustavo Quinteros no descarta a Mauricio Isla en Colo Colo: "Veremos si se puede"

Colo Colo no pudo contra Unión Española y debe contentarse con un empate 1-1 por la fecha 14 del Campeonato Nacional en Santa Laura. El Cacique intentaba seguir trepando en el podio de la tabla de posiciones, pero el equipo dirigido por Gustavo Quinteros vuelve a dejar algunas dudas.

Tras el duelo, Quinteros reconoció que le gustaría sumar un lateral izquierdo para el segundo semestre y no descarta recibir con los brazos abiertos a Mauricio Isla. El Huaso está lejos de lo que se esperaba de su regreso a la UC y no está cómodo en San Carlos de Apoquindo.

“No sé (si sumar gente), porque como aún no tenemos la posibilidad de ver a todos estén al cien por ciento, queda esa duda. Yo creo que lo que podemos incorporar es un lateral derecho porque no hemos podido reemplazar a (Óscar) Opazo. Si no, seguiremos peleando hasta el final con lo que tenemos o hasta dónde podemos llegar”, dijo Quinteros.

El DT agregó que “la verdad es que no hemos pensado en Isla porque él está jugando en un rival directo. Hemos tenido que pensar en otros jugadores. Pero veremos si se puede hacer la gestión, de lo contrario seguiremos adelante con el plantel que tenemos”.

“Tenemos la esperanza de tener a los cinco o seis jugadores que tenemos afuera, además de quienes llegaron a reforzar a los que se fueron. Los partidos que vienen ahora necesitan un poco de experiencia. Partido a partido estamos perdiendo jugadores por lesiones y por mucho tiempo”, sentenció Quinteros.

El Cacique volverá a la acción este jueves 18 de mayo como local contra Curicó Unido en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional. Además, el 23 Colo Colo visitará a Monagas por Copa Libertadores.