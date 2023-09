Gustavo Quinteros no se despide del título en Colo Colo: "Cobresal puede perder"

Colo Colo tenía la oportunidad de acercarse al puntero Cobresal en uno de los dos partidos que tiene pendientes el Cacique por el Campeonato Nacional… Sin embargo los albos sólo empataron frente a Deportes Copiapó, que llegaba en zona de descenso.

Así las cosas, el Cacique pierde la oportunidad de acortar mayor distancia con el líder y no son pocos los que ya creen que Colo Colo hipotecó completamente su opción de lograr el título. El técnico Gustavo Quinteros aún tiene esperanzas.

“No creo (que Colo Colo pierda todas las chances), porque Cobresal puede perder puntos, pero tenemos que mejorar y tratar de ganar los partidos que vienen”, dijo Quinteros a la transmisión de TNT Sports.

Respecto al duelo ante los atacameños, el deté manifestó que “fallamos, tuvimos dos o tres situaciones muy claras para hacer el gol y no lo hicimos. Ellos llegaron una vez y nos marcaron. Después no encontramos la posibilidad para definir”.

“Tuvo Damián Pizarro el último para hacer el gol del triunfo y no pudimos. Fue un partido trabado, muy cortado. El árbitro favorece a los equipos que se tiran todo el tiempo, no les saca amarilla, corta las jugadas y adiciona poco”, complementó.

Quinteros sentenció que “a nosotros nos faltó claridad para ganarlo. Erramos los goles, tuvimos en el primer tiempo y también en la segunda fracción dos o tres, y no pudimos”.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Tras el empate contra Deportes Copiapó en el duelo pendiente, Colo Colo vuelve a la pausa del Campeonato Nacional por Fiestas Patrias. El próximo partido de los albos está programado para el 23 de septiembre por la fecha 24, contra el puntero Cobresal.

¿Cuál fue la formación de Colo Colo ante Deportes Copiapó?

La formación titular de Colo Colo ante Deportes Copiapó estuvo integrada por Fernando De Paul en el arco; César Fuentes, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Leonardo Gil en mediocampo; Marcos Bolados, Leandro Benegas y Matías Moya en posiciones de ataque.