Colo Colo se juega una verdadera final este miércoles por Copa Libertadores. El Cacique busca la hazaña de visita ante Cerro Porteño. Duelo que definirá su futuro en el torneo y que hasta lo puede dejar fuera de todo torneo internacional.

Por lo mismo Jorge Almirón prepara un equipo estelar con su mejor gente. Pese a no tener a Arturo Vidal y Damián Pizarro, presentará un equipo que buscará la hazaña en Asunción.

Sin embargo, el partido ha pasado a segundo plano en la previa por los gestos provocadores de Guillermo Paiva. Es que el delantero del Cacique cuenta con un pasado importante en Olimpia y en Paraguay revivieron el día en que se cruzó con los del Ciclón.

Esto ocurrió en 2019, cuando el goleador vestía la camiseta del Zamora de Venezuela. El medio ABC Deportes recordó cuando el delantero marcó el descuento, pero lo que llamó la atención fue su celebración. ¿Qué hizo? mostró los tres dedos en alusión a las tres Libertadores que ganó Olimpia (1979, 1999 y 2002). Incluso no descartan si llega a anotar esta noche, repita la celebración.

La polémica celebración de Paiva y que no gustó en Cerro Porteño.

La polémica de Paiva

Pero eso no fue todo ya que a su llegada a Asunción, Guillermo Paiva realizó una particular declaración antes del duelo con Cerro. “Nos estamos acostumbrando al frío, acá hace más frío que pingüino bola”, reconoció entre risas. El tema es que sus palabras no pasaron desapercibidas y fueron relacionadas contra el rival de Colo Colo.

“Tiro algo picante antes del duelo con Cerro”, recalcaron en Versus Radio haciendo alusión a su pasado en Olimpia, el clásico rival en Paraguay. Pero tras ello, recalcaron que por el clima que se registra en Asunción, en Colo Colo “van a estar en un veranillo” y que las bajas temperaturas recientes “no es nada para la gente de Chile”.