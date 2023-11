Juan Cristóbal Guarello se lanzó con todo contra Colo Colo, los dirigentes y el entrenador del Cacique tras el nuevo y grave incidente de violencia intrafamiliar protagonizado por Jordhy Thompson, quien esta vez quedó en prisión preventiva por femicidio frustrado. Sin exculpar al jugador, el periodista disparó por las responsabilidades directas e indirectas del club.

“Había un descaro. Yo a estas alturas tengo el cuero de chancho y lo he visto todo… El fútbol profesional en Chile y en todo el mundo, pero me remito a nuestra realidad, funciona en un mundo paralelo: yo soy jugador de Colo Colo, soy estrella de la selección y hago lo que quiero. La leyes para mí son laxas. Así como en otros ámbitos de la sociedad las leyes también funcionan en la medida que tienes una protección de prestigio social, político económico”, dijo de entrada Guarello en Deportes en Agricultura.

Agrega: “¿se acuerda del caso de Omar Labruna? Carerraja chocó, le echó la culpa a su propia señora y mintió, mintió y mintió todavía está mintiendo en Argentina… En Colo Colo hace rato que todos sabían que este señor estaba con su pareja, que no podía estar con ella y que era una bomba de tiempo. Lo dijo Esteban Pavez: aprovechen de venderlo. Y no lo vendieron, ¡porque hay que ganar! Porque Gustavo Quinteros necesitaba salvar su temporada. Quinteros necesitaba exhibir algo. Él insistió en que se quedara, y algunos dirigentes también”.

“Quinteros es indefendible. Thompson se exhibía, iba a todas las reuniones sociales con la niña. En cualquier momento esto iba a pasar y pasó. Y sabían que iba a pasar. Le perdonaron ir a jugar pichangas, y le perdonaron las fotos, y el mismo Thompson hace poco fue sancionado para la gilada, la tribuna y redes sociales, cuando supuestamente rompió el pacto con Daniel Morón y se sacó esa foto dándole el beso a la niña”, complementó.

JCG añadió que “primero no estaba cumpliendo con la ley, y segundo todos sabían, iba a todos lados con la niña. Pero mientras el equipo ganara y no trascendiera ni se supiera públicamente un incidente daba lo mismo. Dio lo mismo hasta que explotó y terminó con este gallo en la cárcel, esta niña con miedo a que la maten y Colo Colo hecho pelota pública y quizás deportivamente”.

Más dardos de Guarello: fuera de Colo Colo y no a La Roja

“¿Cuándo en Colo Colo se va a actuar con profesionalismo, con cierto rigor y con un mínimo de decencia? No puede ser que por un resultado incendies todo. Bolados no me está dando y este cabro me puede dar. Pero este cabro está incumpliendo la ley… ¡Da lo mismo!”, manifestó el rostro de la 92.1 FM.

Expone que “lo terrible es que en una institución como Colo Colo no sean capaces de decir: sabes Jordhy, o cumples la ley o no juegas nunca más. Pero les da lo mismo, porque tienen que ganar y por ganar se hace cualquier cosa”.

“Si los dirigentes de Colo Colo fueran serios, que no lo creo, deberían decirle a Quinteros que en un mes más se va. Primero avaló esto. Segundo ni siquiera cumplió en lo deportivo. Paren de defenderlo, esto es la demostración cabal de cómo se ha administrado el fútbol en Colo Colo”, sostiene.

Por último, Guarello golpea la mesa y exige que Quinteros se vaya a fin de año del Cacique y que sea de una vez por todas descartado como posible candidato a la banca de la selección chilena.

“Imagínate cómo termina: incinerando un plantel completo para salvar tu campaña y tener algo que mostrar a fin de año, para tratar de renovar a Colo Colo y en paralelo postular a la selección chilena, porque el número uno en caso de que echen a Berizzo es Quinteros, presionado por todo un grupo de empresarios que lo quieren meter ahí. Ojalá que esto sea el punto final de la candidatura de Quinteros a la selección. Empecemos a hacer las cosas, lo de Quinteros en Colo Colo no resiste más”, exhorta.

Guarello sentencia: “la responsabilidad de Thompson, que es gravísima y no las atenúo ninguna, pero hay una estructura detrás, casi cien años de historia de Colo Colo que representa a millones de personas, que tiene una responsabilidad social y genera mucho dinero… pero las personas que toman las decisiones simplemente por obtener un beneficio personal terminaron pasando por cualquier parte todos los protocolos y razonamiento lógico. Acá ay gente que no puede pasar colada. Sí, la culpa del delito y crimen es del jugador, pero la culpa de la institución también por haberlo tapado, por ser cómplice y haberlo escondido. Simplemente que los hechos terminaron sobrepasando esta actitud indolente e incluso criminal de Colo Colo”.

¿Qué pasó con Jordhy Thompson?

El jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, fue imputado por femicidio frustrado y desacato de la orden de alejamiento vigente. Debe cumplir 45 días de prisión preventiva efectiva mientras dura la investigación.

¿Cuándo juega Colo Colo y quién es el rival?

Colo Colo visita a Magallanes este martes 7 de noviembre, por el duelo pendiente de la fecha 22, desde las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.