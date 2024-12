Claudio Bravo ratificó que no tiene intenciones de salir del retiro, ni siquiera por el interés de Colo Colo, especialmente de Aníbal Mosa en Blanco y Negro, por fichar al otrora capitán de la generación dorada de la selección chilena bicampeona de América.

“Bueno veo que en la presentación dice ex futbolista y yo les traigo una primicia. No… no hay primicia no hay noticia, soy un hombre de palabra y mi palabra es ley”, dijo tajante este miércoles Bravo en una ceremonia universitaria.

Pero hay otro arista: los rumores que apuntan a que Arturo Vidal hizo todo lo que estuvo en sus manos dentro del camarín para evitar cualquier posibilidad de que Bravo regrese a Colo Colo. Esto tras el quiebre irrecuperable entre ambos en La Roja y Juan Cristóbal Guarello no tiene dudas,

“Apareció la escudería (muestra la portada de Deportes de El Mercurio). Arturo Vidal es el mayor detractor del regreso de Claudio Bravo a Colo Colo… Ok. ¿Y ustedes dicen: por qué la escudería? Porque esta misma nota en otra circunstancia, escrita por el mismo periodista, en el mismo suplemento, salió el 2019 a raíz de la salida de Bravo de la selección”, dijo Guarello en La Hora de King Kong.

Bravo y Vidal están separados por una zanja

El periodista agrega “y qué decía la nota de ese entonces: la salida de Claudio Bravo calmó el camarín. El camarín está mejor… algo así. La nota no tenía fuentes, sólo trascendidos. Pero ahora es el mismo periodista, en el mismo tono”.

“La pelea, la zanja que hay entre Vidal y Bravo no se puede negar. Es así, no me la vienen a contar, me lo dijo Bravo de primera mano, a mí no me la vienen a contar por más que se hayan abrazado alguna vez en un camarín de Copa América”, complementó King Kong.

Guarello y el eterno quiebre de Vidal y Bravo.

Guarello añadió que “justamente en esa Copa América donde Bravo y Vidal firmaron la paz, este acuerdo, cuando trascienden los famosos chat entre el Melón y Ossandón, el gerente de La Serena… decían: oye, de nuevo quedó la cagá, otra vez fue el sapo Bravo. Es decir, el abrazo fue todo para la tribuna. Luego dos hechos que quiero que cotejen bien: llega Berizzo a la selección, fuera Bravo y líder Vidal. Llega Gareca, fuera Vidal y líder Bravo. Se va Bravo de la selección, vuelve Vidal”.

El rostro de las comunicaciones explica que “la gente puede decir que son amigos, que cuando se retiró Vidal le dedicó un saludo en redes sociales. Esa wea la escribe el community manager. Se hacen para la galería. Pero esto (la nota de El Mercurio) no es una casualidad”.

“No digo que sea falso, de hecho el dato es verdadero, por algo lo tiran. El tema no está resuelto. Ahora, para mí Colo Colo se gana un problema gratis, y cómo Colo Colo no tiene la capacidad para encontrar a un arquero”, sentenció JCG.