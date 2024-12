Brayan Cortés dejó Colo Colo definitivamente y el Cacique busca reemplazo para el arquero que se convertirá en las próximas horas en refuerzo del Club León de México. Desde algunas semanas, Claudio Bravo había sido el gran candidato para cubrir el puesto.

Bravo está retirado hace meses, pero eso no impidió que fuera el mismo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien pusiera al ex arquero de la selección chilena como la prioridad.

Tras la salida de Cortés, el mismo Bravo rompió el silencio y dejó botando que es imposible que descuelgue los guantes, ni siquiera para fichar por Colo Colo y convertirse en refuerzo albo de cara al 2025.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello se lanzó en picada contra Aníbal Mosa y consideró como ingenuos a quienes tuvieron alguna esperanza en el regreso de Bravo a Colo Colo. King Kong y Cristián Caamaño sostienen que el directivo orquestó el tema como una sucia presión para que Cortés renovara contrato.

“Lo de Bravo a Colo Colo no tiene sentido y nunca tuvo sentido. Me sorprende, porque en el fondo, el medio chileno no es futbolizado como el brasileño o el argentino, pero uno pensaba que había cierto parámetro”, dijo Guarello.

Agrega que “entonces ocurre el caso que se va el arquero de Colo Colo, salen a buscar un reemplazante y aparece el nombre de Bravo… Lo dice el mismo Aníbal Mosa. Pero aunque lo diga Mosa, el medio tiene que decir: a ver, viejo, Bravo se retiró hace seis meses, el último año jugó siete partidos y se lesionó contra Argentina y no pudo jugar contra Canadá”.

Juan Cristóbal Guarello y Cristián Caamaño acusan a Aníbal Mosa de utilizar a Claudio Bravo para orquestar una presión a Brayan Cortés en Colo Colo.

“En liga no juega hace más de un año, tuvo una lesión importante y ya tiene una edad avanzada. Entonces uno debería entender que esto no tiene sentido más allá de un volador de luces para dejar tranquilos a los hinchas”, complementa.

King Kong añade que “cuando uno ve que hay gente que te dice: oh, Bravo podría ser… A quién le están hablando y por qué lo están diciendo. ¿Es para el hincha termo? ¿No quieren ofender a Bravo? Si tú dices la verdad de Bravo no creo que se ofenda, sí él mismo lo acaba de ratificar. Él está retirado, en otra cosa, y no, lo veo levantándose a las siete de la mañana para ir a entrenar. Dijo que él ya estaba en su campo y no extraña el fútbol”.

Por su parte, Caamaño sentencia que “esa presión que le quiso meter a Brayan Cortés, ensuciando el tema de su salida de Colo Colo. Ensució la cancha Mosa, primero tirándole la gente encima a Cortés dando a entender que le faltó el respeto a Colo Colo porque no se acercó a renovar y después poniendo a Bravo sobre la mesa para hacer ruido”.