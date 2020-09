Gualberto Jara se ríe: "Espina me preguntó si podía ir a esperar a Gustavo Quinteros al aeropuerto"

A poco de comandar a Colo Colo por primera vez en un Superclásico, Gualberto Jara debe dividir su atención. Las informaciones sobre la posible llegada de Gustavo Quinteros a la banca colocolina han teñido la previa del choque ante Universidad de Chile.

"Estoy consciente de estar en Colo Colo, esta situación la pasé varias veces. Esto seguirá ocurriendo cuando los resultados no anden, muchos se van a postular y lo tomo casi como en joda. Lo único que me resta es hacer mi trabajo de la mejor manera", explicó entrenador albo.

En ese sentido, el paraguayo optó por distender. "Recién lo estaba tomando un poco en broma con Marcelo (Espina, el gerente técnico). Me estaba preguntando si podía ir a esperar a Quinteros en el aeropuerto", reconoció Jara.

Pero siempre con tranquilidad. "No me preocupa para nada. No es nuevo que aparezcan candidatos en Colo Colo y no me molesta para nada. Obviamente, después de los resultados negativos salen nombres, pero me enfoco sólo en lo mío y mi trabajo", aseguró.

En cuanto a su continuidad al mando del Cacique, Jara subrayó que "en esta segunda parte (del año) tengo la palabra oficial de Marcelo y el directorio, que me confirmaron hasta final de año. Trabajo en base a eso y con tranquilidad, alejado del ruido externo que genera Colo Colo".

Gualberto Jara asumió en febrero como interino y actualmente es el técnico confirmado de Colo Colo por 2020. Foto: Agencia Uno

Finalmente, proyectó una mejora. "Obviamente todavía no vamos a tener el nivel de rendimiento y la dinámica de juego. En cuatro o cinco fechas quizás se vea otra dinámica, lo mismo que en otros equipos. Lo dije anteriormente, debemos adaptarnos y seguir", completó.

Gualberto Jara asumió la conducción técnica de Colo Colo a fines de febrero, en reemplazo del cesado Mario Salas. Posteriormente, y con el receso por coronavirus en curso, el club lo ratificó como estratega titular hasta fines de temporada.

De todas formas, el cuadro albo ha ratificado los contactos con Gustavo Quinteros, quien se encuentra sin equipo y rechazó un ofrecimiento de Peñarol, lo que alimentó las voces que hablan de inminente el desembarco del argentino-boliviano.

El conjunto colocolino enfrentará un periodo decisivo, donde además de enfrentarse a la U en el Campeonato Nacional, tiene en el horizonte el reenganche de la Copa Libertadores, con el choque ante Peñarol programado para el 15 de septiembre en el estadio Monumental.