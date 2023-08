En medio de la pretemporada que Betis realiza en México, el arquero Claudio Bravo fue consultado por la posibilidad de regresar a Chile y terminar su carrera en Colo Colo, donde prefirió patearla al córner.

“Creo que depende mucho de lo físico, lo mental, la importancia que tenga en el lugar donde me toque estar; también depende del lugar donde me necesiten, que me quieran y me sienta cómodo“, respondió el chileno quien incluso, le hizo un guiño a la opción de jugar en México.

A raíz de estas declaraciones de Bravo en suelo azteca, RedGol se contactó con Julio Rodríguez, formador del bicampeón de América, quien enfatizó que el plan para el futuro del portero está lejos de Chile, y más aún, de Colo Colo.

Formador de Bravo no cree que juegue en Chile

“Claudio está jugando un poco al misterio por su futuro, no creo que esté convencido de jugar en Chile, por la edad, tiene 41 años, aunque está bien físicamente, pero no encuentro que él tenga la idea, después de terminar el contrato con Betis, de jugar en Chile“, advirtió el entrenador de arqueros.

En ese sentido, Rodríguez apuntó a que “Claudio Bravo se va a retirar en el extranjero. Ya tiene dos niñas que están pronto a entrar a la universidad, por lo que pensando en la familia y no creo que Claudio quisiera, por ahora, venirse a vivir a Chile por muchas razones“.

Apuesta por Bravo en Norteamérica

Pero no se quedó allí, pues al ver que el oriundo de Viluco deslizó la opción de llegar a jugar en México, expresó su deseo de verlo jugar en Estados Unidos, donde está radicado, y nada menos que con Lionel Messi en el Inter Miami.

“Priorizando a la familia, viajar de España a México no me calza, podría ser la MLS, pero están restringidos por el tema de las edades; creo que sería la mejor opción pensando en Claudio y su familia, tal como lo hizo Messi”, afirmó Rodríguez.

De todas formas, el formador de Bravo sentenció sobre su futuro que “si Claudio quiere seguir jugando, debe irse a un lugar donde él esté muy feliz junto a su familia, que es lo más importante para él”.

“Él y Berizzo deben conversar”

Finalmente, Rodríguez fue enfático en señalar que Claudio Bravo debe reunirse con el técnico de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, para limar asperezas y tenerlo en consideración para el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Yo pienso que tienen que sentarse a conversar, por la trayectoria de Claudio, por todo lo que ha hecho por el fútbol chileno, por lo menos tienen que charlar, porque Berizzo lo conoce de muchos años”, indicó añadiendo que “él estando en buenas condiciones, aún es un gran aporte para la Selección, ahora más que se está iniciando un proceso”.