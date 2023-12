Colo Colo sigue en incertidumbre de cara al 2024 a espera del nuevo entrenador y la conformación del plantel. Por ahora, unas de las pocas cosas ciertas en el Cacique es que enfrentarán a Godoy Cruz de Argentina por la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores.

Y la figura del equipo de Mendoza es Hernán López Muñoz, mediocampista de 23 años y sobrino nieto de Diego Armando Maradona. El volante asoma como posible refuerzo de River Plate, pero por ahora todo indica que Colo Colo no se librará de él.

En conversación con Radio La Red en Argentina, Hernán López manifestó que “a mí no me llamó nadie de River. Este jueves estuve con mí representante y tampoco recibió llamados”.

El volante agrega que “no sé si de River se habrán contactado con el club (Godoy Cruz), pero aunque salió esa noticia, nadie nos llamó”.

Cabe considerar que el jugador comenzó su carrera en River Plate el 2019. En 2021 fue cedido a préstamo a Central Córdoba y este 2023 a Godoy Cruz con vínculo hasta este 31 de diciembre.

Su salida de River

Sin embargo, a mediados de agosto el cuadro mendocino hizo uso de la opción de compra por el 50% del pase, con contrato hasta 2026.

Respecto a su salida de River, expuso que “Gallardo me dijo que era para agarrar rodaje en Primera. Él estaba al tanto de mi situación y me dijo que me convenía”. Pero con Martín Demichelis, “en enero no me dieron muchas soluciones y me fui a préstamo de nuevo. Por suerte vine a Godoy Cruz y acá termine siendo importante, pero no sé muy bien por qué no me tuvieron en cuenta en River”.

Este año en Godoy Cruz, Hernán López Muñoz sumó 38 partidos con un registro de 5 goles marcados, tres de ellos en la Primera División argentina.

¿Cuándo juega Colo Colo contra Godoy Cruz por Copa Libertadores?

Colo Colo enfrentará a Godoy Cruz con la misión de acercarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Los duelos están pactados para el 22 de febrero por la ida en Mendoza y el 29/02 como local en la revancha.