Colo Colo cerró el 2023 con una sensación agridulce. Los albos lograron la Copa Chile, pero perdieron el título del Campeonato Nacional y además se despidieron de Gustavo Quinteros, quien dejó el club tras no renovar contrato luego de la reunión de directorio de este viernes.

Es por eso que en Blanco y Negro tienen doble tarea por cumplir. Necesitan renovar el plantel de este año y reforzarlo de forma fuerte para tener un equipo competitivo que sea capaz de avanzar en la fase previa de la Copa Libertadores, pero además tiene que buscar al DT acorde para cumplir ese objetivo.

Y, como suele pasar, ya empezó la danza de nombres en ese sentido, tanto en entrenadores como jugadores. Dentro de este último grupo, hay uno que se postuló directamente para volver luego de varias campañas en Everton de Viña del Mar, donde este año fue figura: Benjamín Berríos.

El Topo, canterano de Colo Colo, fue una de las figuras claves de la buena campaña ruletera, que se logró meter en Copa Sudamericana e incluso tuvo chances de lograr un cupo en la fase previa de la Libertadores. El joven jugador fue clave en ese andamiaje y ahora anunció su intención de volver al Cacique.

“Yo creo que todo jugador siempre le gustaría en el equipo más grande Chile, para mí sería un honor y para eso me preparo”, señaló el jugador en conversación con BolaVip Chile, quien además estuvo nominado en la categoría mejor volante central en la Gala Crack del Fútbol Chileno.

Sobre su temporada en Everton, Berríos señaló que “desde que llegue me he ido enamorando del club, de su gente, toda la gente que lo rodea. Me he sentido muy bien, los últimos años he tenido una regularidad muy buena y esperamos siga así”.

Pese a su interés por Colo Colo, se entusiasma con el 2024 de Everton y señala que deben aspirar “al Campeonato, totalmente. Este Campeonato estuvimos muy bien, por ahí tuvimos partidos que no deberíamos haber perdido, enredando puntos, y esperamos que el 2024 no vuelva a pasar”.

Eso sí, de concretarse un arribo a Pedrero, será porque Colo Colo pagó por el pase del jugador. Hoy en día, el Topo tiene contrato hasta el 2024 con los ruleteros y estos aspirarán a sacar algo de dinero para traspasarlo a un rival por el título.

¿Cuántos partidos jugó Benjamín Berríos en Colo Colo?

Benjamín Berríos jugó 20 partidos -ocho como titular- desde su debut hasta que salió de Colo Colo con destino a Viña del Mar. Desde la temporada 2019 que está en el cuadro Ruletero.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo comenzó sus vacaciones y espera por su pretemporada, la que arrancará el 8 de enero. El Cacique tiene programada la final de la Supercopa el 11 de febrero, pero disputará un torneo amistoso en Uruguay con fechas aún por confirmar.

