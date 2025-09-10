Fernando Ortiz lleva 10 días en Chile y ya se está empapando del ambiente que se vive en el fútbol chileno. Una de estas aristas es que los clubes siempre tienen reparos contra la organización de los partidos de la ANFP.

El mejor ejemplo es que Universidad de Chile no quiere jugar la Supercopa y todos los días presiona para que se suspensa ese duelo. ¿La razón? Que el próximo jueves jugarán ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Un asunto que en Quilín escuchan, pero no cambiarán su postura: formalmente rechazaron la solicitud de no jugar ese duelo ante Colo Colo, válido por un trofeo que se debió disputar a comienzo de año.

Ortiz hace oídos sordos a la U. de Chile

Ortiz llegó hasta el Estadio Nacional para presenciar el duelo de eliminatorias entre Chile y Uruguay. Ver fútbol para presenciar en directo a jugadores de su plantel como Lucas Cepeda y Vicente Pizarro era su objetivo.

Fernando Ortiz prepara el Superclásico ante la U. de Chile

Ahí fue consultado por lo que será el duelo de la Supercopa. Y para Ortiz no hay duda de que significará su estreno como entrenador del Cacique, en el que tendrá la opción de ganar su primer título como DT.

“Estamos preparando el significado del Superclásico. Ojalá lo podamos sacar para adelante”, señaló en breves declaraciones, aunque se puso más firme al ser consultado por la posición de suspensión en que está la U. de Chile: “Está confirmado, así que vamos a jugar.

También señaló que en el Monumental, en estos primeros días, se ha sentido bien acogido por todo el personal del club y que espera devolver a la confianza depositada en él.

“Muy bien, en el caso de Colo Colo me he sentido muy respaldado. Es una familia que es inmensa y estoy agradecido de Colo Colo”, estableció el técnico argentino.

