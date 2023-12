Colo Colo sigue en incertidumbre de cara al 2024 sin la certeza de quién será el entrenador. Blanco y Negro quiere a Luis Zubeldía, pero la terea se dio complicada y Jorge Almirón es el plan B. Carente también de refuerzos, los albos sólo tienen certezas de algunas fechas.

Con o sin técnico, Colo Colo comenzará la pretemporada el lunes 8 de enero en el estadio Monumental. Aún por confirmar, el jueves 11 el Cacique viajaría a Uruguay para seguir con los trabajos en Montevideo. En Uruguay y Argentina los albos disputarán el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

Por ahora los albos tienen agendados los amistosos frente a Rosario Central, Nacional de Uruguay y Liverpool. Posteriormente, Colo Colo disputará la Copa de Viña del Mar, con Independiente del Valle y Everton como rivales en la Quinta Región.

En lo oficial, y a espera del calendario del Campeonato Nacional, Colo Colo enfrentará a Huachipato por Supercopa de Chile 2024 el 11 de febrero. En Copa Libertadores, los duelos por Fase 2 contra Godoy Cruz están programados para el 22 y 29 de febrero.

Cambio de DT, cambio de búnker

Cabe recordar que en los últimos años, con Gustavo Quinteros en la banca, Colo Colo había realizado la pretemporada en Argentina. Ahora cambia por Uruguay, aunque el duelo contra Rosario Central se jugará en suelo albiceleste.

La idea de la directiva de Colo Colo era tener al técnico definitivo antes de la extinción del 2023, pero ya es casi un hecho que ese plazo no se cumplirá y no hay fecha estimativa para el humo blanco de la banca.

Calendario de Colo Colo

-Inicio de pretemporada en estadio Monumental. 8 de enero.

-Fecha probable del viaje a Uruguay. 11 de enero.

-Rosario Central vs Colo Colo. Amistoso, 16 de enero.

-Nacional vs. ColoColo. Amistoso, 19 de enero.

-Liverpool vs. Colo Colo. Amistoso, 22 de enero.

-Colo Colo vs. Independiente del Valle. Amistoso, 31 de enero.

-Everton vs. Colo Colo. Amistoso, 3 de febrero.

-Huachipato vs. Colo Colo. Supercopa de Chile, 11 de febrero.

-Godoy Cruz vs. Colo Colo. Copa Libertadores, 22 de febrero.

-Colo Colo vs. Godoy Cruz. Copa Libertadores, 29 de febrero.