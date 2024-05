Gustavo De Luca, ex goleador trasandino, asegura, además, que Rodrigo Holgado no es una buena carta para el Cacique.

Ex Colo Colo aprueba llegada de Mauricio Isla: "Es ir con un jugador probado"

En Colo Colo ya piensan en el segundo semestre de este 2024. Y como es de costumbre, cuando un equipo se pone a vitrinear por jugadores, el humo comienza a asomar.

Aunque, en esta ocasión hay un nombre que suena con más seguridad que en otras ocasiones. Mauricio Isla podría dejar Independiente de Avellaneda y volver a Santiago para vestir el blanco con negro.

Es sabido que en Colo Colo fantasean con tener otro carrilero, por lo que el nombre de Isla bien podía cuajar en la ecuación. Tal como señaló DaleAlbo, el nombre del jugador de la Generación Dorada habría llegado en una carpetita al Estadio Monumental.

¿Será una buena idea repatriar a Mauricio Isla? El que responde a esa duda es Gustavo De Luca, ex jugador argentino que hizo los goles que quiso en el fútbol chileno y que ganó con Colo Colo la Recopa Sudamericana en 1992.

Opinión de uno que sabe

El goleador argentino ha estado atento al desempeño de Mauricio Isla en el fútbol argentino. Pese a sus casi 36 años, el futbolista de la Generación Dorada sigue teniendo con qué convencer a hinchas y amantes del fútbol, tal como consigna De Luca.

“Es un jugador de jerarquía y la verdad es que lo he visto acá en Independiente y tiene un muy buen nivel todavía, así que le vendría bien a Colo Colo”, expresó el ex goleador trasandino.

“Es no arriesgar a un chico nuevo o a una promesa. Es ir a un jugador consagrado, grande, con experiencia, que no le va a pesar la camiseta. Es un jugador internacional, con un muy buen nivel todavía”, añadió De Luca.

Dedito para abajo para otro

Mauricio Isla no es el único que suena en Colo Colo. En la eterna búsqueda del grial de los goles, el cuadro albo ha vuelto a poner la mirada sobre Rodrigo Holgado, delantero argentino del América de Cali con pasado en Coquimbo Unido y Audax Italiano.

Los seis goles en 16 partidos de Holgado en Los Diablos Rojos no convencen a De Luca, quien compara al delantero trasandino con un actual puntero albo.

“No creo que esté para Colo Colo. Como Benegas, me parece que es un jugador que no está para Colo Colo. Pero, bueno, tienen que seguir buscando nombres. Yo creo que necesitan un nueve más probado y que no le pese la camiseta”m concluyó.