Colo Colo ha intentado dar la pelea en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores con distintas estrategias. Una de ellas ha sido llenar de jugadores el mediocampo, lo que le ha dado espacio a gran parte de sus figuras en esa zona.

Una de ellas es Gonzalo Castellani, quien en un comienzo no estaba en los planes pero terminó llegando al Cacique tras la lesión de César Fuentes. Cada vez que ingresó estuvo a la altura y ahora se ilusiona con agarrar camiseta de titular.

El volante se refirió a su paso por el Monumental y tuvo especiales palabras para sus compañeros en esa zona de la cancha. De hecho definió como “un placer” jugar al lado de Arturo Vidal y valoró el poder compartir con el resto de figuras.

Gonzalo Castellani aplaude al mediocampo albo

Gonzalo Castellani pasó de estar buscando club a responder un llamado de emergencia desde Colo Colo. La lesión de César Fuentes le dio una oportunidad para jugar en el Cacique y desde entonces ha estado luchando para ponerse a tono pensando en ser titular.

Gonzalo Castellani destacó el gran mediocampo de Colo Colo. Foto: Photosport.

Este miércoles el mediocampista conversó con ESPN y se refirió a la gran cantidad de jugadores que hay en esa zona de la cancha. Arturo Vidal, Leonardo Gil, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Lucas Soto, Pablo Parra e Ignacio Jara son quienes se pelean un cupo en el once de Jorge Almirón. “Tenemos mucha variedad de jugadores, casi tres por posición”, reconoció.

Tras ello, Gonzalo Castellani entró de lleno en lo que ha sido la temporada de Colo Colo, destacando que a pesar de la irregularidad todavía son protagonistas. “Pienso que estamos vivos en las dos competencias y con posibilidades de mucho por todo lo que queda”.

Pero luego el mediocampista volvería a hablar de su zona del campo, dedicándole palabras a sus compañeros, especialmente a Arturo Vidal. “Es un placer jugar con él por lo que uno reconoce. Y no sólo él, Pavez siendo capitán y con la trayectoria que tiene. Colo Gil igual, hablamos el otro día que va por el cuarto año con muchos logros”.

Aunque más allá de eso, dejó en claro que quiere ser titular. “Uno hace lo posible para jugar, no sólo se encierra en tres volantes, a veces somos cuatro y hasta cinco con el Vicho por fuera. Pero no me encierro en que los tengo por delante como para bajar la guardia, sino que es trabajar y esperar la posibilidad para cuando toque. Pueden pasar mil cosas y uno tiene que estar preparado”, sentenció.

Gonzalo Castellani puede comenzar a tener más protagonismo con la participación de Colo Colo en la Copa Chile. El volante se ha puesto a tono con el pasar de las semanas y espera que la segunda rueda le permita demostrar que está para ser un aporte.

¿Debe ser titular Gonzalo Castellani en Colo Colo? ¿Debe ser titular Gonzalo Castellani en Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Gonzalo Castellani en Colo Colo?

Desde su llegada de emergencia, Gonzalo Castellani ha logrado disputar un total de cinco partidos oficiales con Colo Colo. En ellos no registra goles ni asistencias y suma un total de 166 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción este fin de semana para disputar un partido clave en su lucha por el liderato del torneo. El sábado 25 de mayo a partir de las 15:00 horas el Cacique visita a Deportes Iquique, uno de sus rivales en la cima.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.