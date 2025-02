Colo Colo se encuentra viviendo un positivo momento en donde los dirigidos por Jorge Almirón busca continuar la racha ganadora que los sacó como campeones el 2024, por lo que es difícil que el DT deje el banquillo en un futuro cerca. Sin embargo, no son los entrenadores que miran a la escuadra alba como un sueño a futuro.

Uno de ellos es Walter Lemma, el ex ayudante de Gustavo Quinteros y que actualmente dirige Unión La Calera, habló de su cariño por la escuadra alba y sus deseos como entrenador.

Walter Lemma y la posibilidad de entrenar a Colo Colo

En conversación con ADN, el DT señaló: “Me gustaría, lógicamente, dirigir un equipo grande, es el anhelo de cualquier entrenador, pero primero tengo que hacer las cosas muy bien en Calera, que me dio la oportunidad de empezar a dirigir como entrenador”.

“Tratar de lograr cosas importantes para la institución, y después se verá si algún club grande me da la oportunidad”. “Colo Colo a mí me aportó muchísimo, fue una experiencia única, muy tensa, de mucha responsabilidad, pero única”, agregó.

También señaló que su paso por la escuadra alba lo ayudó en su presente. “Me aportó mucho para el inicio de mi carrera, que yo sabía que no iba a ser fácil, porque seguramente me iba a llamar algún equipo con problemas”.

“No me imaginé algo tan extremo como lo de Calera, que cuando llegué tenía 8 puntos de 45, entonces esa experiencia con Colo Colo me ayudó muchísimo. Ese vestuario, sin saberlo, me formó en ese aspecto y para afrontar algunas situaciones”.

Asimismo, reveló que recibió una llamada desde Blanco y Negro para asumir el cargo como jefe de las divisiones menores, cargo que finalmente asumió Héctor Tapia.

“Sí, me llamaron y hablamos. El desafío me gusta, el club yo lo siento como mi casa, porque viví cosas muy importantes acompañando a Gustavo (Quinteros), pero mi carrera hoy pasa por otro lugar, y las expectativas de crecer en este puesto son muchas, así que la idea es seguir ligado al fútbol profesional“, cerró.

