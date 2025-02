Jorge Almirón se refirió a varias lesiones en Colo Colo, pues mostró sorpresa por la recuperación de Arturo Vidal y también contó detalles del esguince que padece el uruguayo Salomón Rodríguez. El atacante que acaba de cumplir 25 años suma dos goles con los albos.

Pero el día que anotó el segundo, en la paliza frente a Unión San Felipe por la Copa Chile, sufrió una fea torcedura. A pesar del dolor y las muestras evidentes de eso, Rodríguez pudo seguir en la cancha frente a los aconcagüinos. Pero no pudo estar en la visita a La Portada en el 3-1 ante Deportes La Serena.

En la antesala al juego contra O’Higgins, válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2025, Almirón respondió una consulta sobre el ex ariete de Godoy Cruz. “Estuvo varios días y todavía lo mantiene inflamado. Está bien, haciendo trabajo lineal, pero no es hacer fútbol en un partido normal y que se sienta libre”, explicó el DT del Cacique.

Salomón Rodríguez festejó así su gol ante Unión San Felipe. También le anotó a Deportes Limache. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Normalmente los jugadores tienen molestias, o está cansado o cargado de un golpe, es normal. Estaba bastante inflamado, pero van pasando los días y está mejor. No ha hecho fútbol, veremos si de aquí a dos días puede”, agregó Jorge Almirón. Una señal clarísima: Rodríguez tampoco jugará ante el Capo de Provincia.

Hasta que llegó la sorpresa, que lanzó el mismo Almirón. “Confío mucho en los jugadores que se sienten importantes y quieren jugar. Piden que los infiltren. Me ha pasado como jugador o entrenador”, contó el DT, aunque no dio el caso particular. Pero cuenta con una vasta experiencia para haberlo vivido en Boca Juniors, Lanús, San Lorenzo de Almagro o el Elche de España.

“Me pasó muchas veces que cuando necesitas a un jugador para un partido importante y el médico te da el alta. Pero el mejor médico es el jugador. Veremos si puede estar, si se pueden infiltrar para jugar. Yo confío en él”, lanzó Almirón sobre el charrúa, quien también jugó en Rentistas y acaba de cumplir 25 años.

Almirón se vio sonriente en el Monumental. (Javier Salvo/Photosport).

Habrá que ver si Salomón Rodríguez toma esa opción, aunque todos están conscientes de lo joven que es la campaña en este momento. El centenario de la institución tendrá varios desafíos exigentes, como la Copa Libertadores, que todavía no comienza para los albos. Parece imposible que el espigado ariete esté en condiciones para jugar ante el Capo de Provincia.