Luego de largos tres meses de espera vuelve la Liga de Primera y uno de los candidatos al título es Colo Colo, que buscará ganar el bicampeonato.

Los albos empiezan a tomar el tono futbolístico de a poco en 2025, porque tras dos partidos ingratos en la Copa Chile, en la tercera fecha le pesaron por encima a Unión San Felipe por 4-0.

Además, el equipo de Jorge Almirón se reforzó con jugadores de gran nivel para el año de su Centenario, situación que analizó el capitán Esteban Pavez.

Esteban Pavez no quiere soltar la camiseta de titular en Colo Colo

El ex Unión Temuco habló de los refuerzos que llegaron para el mediocampo albo, como Felipe Méndez y Tomás Alarcón, y señaló estar preparado para luchar con ellos por la titularidad.

“Nunca me he sentido inamovible, todos los días doy el 100 por ciento para jugar. Amo jugar, me volvería loco si paso a la banca, pero es entendible. En Colo Colo tienen que jugar los mejores, el profe sabe y pondrá los mejores que piense”, expresó el Huesi.

Esteban Pavez no quiere perder la titularidad.

“Yo desde que llegué el 2022 he leído que me quieren sacar y por algo sigo jugando, no porque soy simpático o le caigo bien al profe, soy regular y eso es importante. Hoy me siento con mucha confianza, disfrutando como nunca antes. En Colo Colo todos los días pasan cosas y lo disfruto mucho”, explicó.

Por último, Esteban Pavez señaló que “la competencia es linda, los entrenamientos son a muerte, nos jugamos ser titulares, estar en la banca o ser citados. Pueden quedar dos o tres afuera porque la competencia es dura, pero no sé si aquí tenemos puestos asegurados. Tiene que ser por rendimientos y eso lo maneja el profe”.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes La Serena por la Liga de Primera?

El partido de Colo Colo vs La Serena por la primera fecha del Campeonato Nacional se jugará este domingo 16 de febrero, a partir de las 12:00 horas en el estadio La Portada.

