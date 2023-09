Pavez respalda a Quinteros en Colo Colo: "Que siga, no se me ocurre otro DT que pueda suplirlo"

Colo Colo necesita dejar atrás los empates contra Deportes Copiapó y Universidad de Chile que condicionaron su tarea de alcanzar al líder Cobresal en la punta del Campeonato Nacional. Y el Cacique vuelve a la acción este sábado frente a Los Mineros en la reanudación del torneo.

Y el capitán albo, Esteban Pavez, se perderá el duelo por la expulsión frente a Copiapó. Asimismo, el mediocampista se refiere a la incertidumbre por la continuidad de Gustavo Quinteros de cara a la próxima temporada.

“Me dio tristeza haber sido expulsado y quedar fuera, pero creo que tenemos un gran plantel. Es una lástima perderme el partido, pero confío en que vamos a tener un gran partido”, dijo Pavez.

El volante agrega que “el profe Gustavo ha hecho un gran trabajo acá. Su trabajo ha sido bastante positivo. Me gustaría que siguiera, ha hecho las cosas bien, no se me pasa por la cabeza otro entrenador que pueda suplirlo. Es un tema que se va a ver a fin de año. Son muy importantes los partidos que vienen para eso”.

La actualidad de Colo Colo

Por otro lado, Pavez analizó la importancia del duelo ante Cobresal y también tuvo palabras para un posible regreso de Arturo Vidal a Colo Colo en 2024, a espera de la recuperación de su rodilla recién operada.

“Este es el partido más importante del año. Nos va a definir si podemos pelear el título o ya el segundo lugar. Es un partido muy importante, tenemos que ganar”, expuso.

Pavez añade que “hemos tenido muchas lesiones, pocas veces hemos jugado con plantel completo. Vuelve Palacios, que es el jugador más importante que tenemos, y también Opazo, que nos aporta mucha jerarquía. Estamos enfocados en la definición, que nos ha faltado en los últimos dos partidos. Es un partido límite para todos”.

“Por mí que Arturo Vidal hubiese llegado este año acá. Sería espectacular para nosotros, ojalá se pueda dar. Depende ya de Colo Colo, si lo llaman se viene, pero pasa por un tema dirigencial. Queremos que esté acá”, sentenció Esteban Pavez.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Luego del parón por Fiestas Patrias, Colo Colo vuelve a la acción este sábado 23 de septiembre. El Cacique chocará con Cobresal en un partido fundamental para no decirle adiós al título del Campeonato Nacional.

¿Cuántas fechas quedan del Campeonato Nacional 2023?

El Campeonato Nacional está en la recta final y restan apenas siete fechas para conocer al campeón de la temporada. En el caso de Colo Colo, tiene ocho jornadas para seguir en pelea, ya que tiene un duelo pendiente con Magallanes.