La vida política es un camino que varios deportistas toman después de dejar sus respectivas disciplinas. Curiosamente un rimbombante nombre salió a la luz en las últimas horas para ir por la alcaldía de Maipú: Esteban Efraín Paredes Quintanilla.

Según información entregada por el medio La Voz de Maipú, el ídolo de Colo Colo es una de las cartas que maneja Renovación Nacional pensando en las elecciones municipales del 27 de octubre de 2024.

El mencionado medio avisó que “(desde RN) confirman que se le ofreció la candidatura a un maipucino, el exGoleador de Colo Colo, Esteban Efraín Paredes. El máximo goleador de la historia del fútbol chileno disputó a sus 42 años el que sería su último partido como futbolista profesional ante un Estadio Monumental repleto”.

“Sin embargo -de momento- Esteban Paredes no habría dado el sí; además descolgó los zapatos de fútbol y volvió a jugar por San Antonio Unido”, agregaron.

Obviamente que el nombre del ex delantero no es el único que se baraja en Renovación Nacional. Además está en carpeta a Mario Desbordes, ex presidente del partido y ex precandidato presidencial.

Por otro lado el Partido Republicano, el gran rival de la derecha tradicional en las próximas elecciones municipales, tiene a Macarena Bravo como opción, candidata a consejera constitucional que logró 13.800 votos en la comuna.

¿Cuántos goles hizo Esteban Paredes en Colo Colo?

Esteban Paredes anotó 198 goles con la camiseta del Cacique, siendo el tercer goleador histórico del club. El ex delantero sólo superado por Carlos Caszely (208 goles) y Francisco Valdés (205 goles).

¿Cuándo son las elecciones municipales?

Las próximas elecciones municipales se realizarán el próximo 27 de octubre de 2024. Tomás Vodanovic (Revolución Democrática) buscará en Maipú su reelección ante candidatos que todavía deben ser definidos por los partidos políticos.