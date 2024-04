Esteban Paredes estuvo presente en el evento donde Colo Colo celebro los 99 años de vida. “Es un privilegio estar en la historia de un club donde han pasado muchos ídolos, es algo gratificante estar en la historia de este club”, señaló.

Instancia que aprovechó para mostrar su enojo por las críticas que Arturo Vidal recibe constantemente por su nivel mostrado durante la temporada, pues está lejos de ser un jugador determinante.

“Tenemos que cuidarlo a Vidal, protegerlo. Nos ha entregado mucho a Colo Colo y a la selección. Se le carga mucho la mano”, manifestó de entrada en charla con Radio ADN.

Luego asegura que no es el King el encargado de echarse el Cacique al hombro en este momento de crisis deportiva. “Es un equipo, no son individualidades, por eso ahí hay cosas que no sé si me molestan, pero muchos critican sin saber lo que pasa en la interna”.

Paredes recuerda el mejor partido de Vidal

Esteban Paredes sostiene que el clásico ante Universidad Católica es un gran momento para que Colo Colo pueda mejorar y además Arturo Vidal logre mostrar su mejor repertorio.

“Ojalá hagan un gran partido. Pero se le ha faltado mucho el respeto a Vidal y eso que nos ha entregado mucho”, confesó el goleador histórico del fútbol chileno.

En ese aspecto puso como ejemplo lo que pasó en Brasil en Copa Libertadores. “Ante Fluminense fue un partido positivo para Vidal, de los mejores que jugó. Insisto que se le carga mucho la mano”, cerró.