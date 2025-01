Colo Colo partió el año viajando a La Serena para realizar los trabajos de pretemporada 2025, en la instancia varios fueron los jugadores del cacique consultados por la prensa sobre el tema premios.

Entre ellos, el capitán de los albos, Esteban Pavez, aclaró la polémica y aprovechó el espacio para hablar de la relación que mantiene con el presidente de ByN, Anibal Mosa.

¿Qué dijo Esteban Pavez?

El capitán de Colo Colo, partió descartando un conflicto entre la dirigencia de Blanco y Negro y el plantel, indicando que más bien fue por otros temas pendientes que se habían generado.

“La verdad es que estamos bien con el tema de los premios. Nunca de parte de los jugadores hemos tenido algún problema. Creo que esto desde el año pasado, de febrero o marzo, se habló, obviamente que fue una ocasión complicada, pero nunca tuvimos problemas. Más allá de nosotros, que se habló mucho de los premios y los jugadores fueron desacuerdos que teníamos”, inició en el diálogo con la prensa.

Pavez aclaró que va más allá del tema económico, cosas en la interna: “Esto es por un montón de cosas que pasaron durante el año y más allá de los premios es porque se juntaron. Todo el plantel está en la misma, pero ya hay un acuerdo y estamos todos tranquilos. Más allá del dinero son otras cosas que quedan en la interna”

En cuanto a la relación con ByN, fue tajante en señalar: “No, nada, nosotros estamos súper bien. Yo por mi lado hablo con todo el mundo, con todos los dirigentes, no he tenido ningún problema. Solamente que esto es algo netamente de plantel, de jugadores, de la gente que trabaja en el staff. Así que eso es”.

Recordemos, que Esteban Pavez, firmó la renovación de su contrato con Colo Colo a fines del 2024, extendiéndolo hasta diciembre de 2026, pese a que originalmente expiraba a finales de 2025.

Presentacion de la nueva camiseta de Colo Colo 2024 – Photosport

Esteban Pavez y su relación con Anibal Mosa

Pavez contó que tiene una relación cercana con el presidente de ByN: “Yo lo conozco hace mucho tiempo, es alguien de una relación muy cercana. Algunos les puede gustar más o menos, pero es su forma de ser”.

Opinando también sobre la personalidad de Mosa y repitiendo, que los conflictos no se generaron por los premios: “a mí me gusta que sea así porque él es como es, pero como te digo, no hemos tenido ningún problema con ellos. Aquí netamente lo que pasó la semana pasada no fue por un tema de premios, fueron muchas cosas que se juntaron en el año y también nosotros, con Arturo, que somos los más grandes, velamos por todos, así que eso”.