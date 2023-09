Erick Wiemberg y Rosemarie Eggers fueron golpeados con una tragedia: el terrible fallecimiento de su hija, Dominga, cuyo nacimiento esperaban con ansias esta semana. La noticia se dio a conocer por Instagram, pero ahora la esposa del jugador de Colo Colo relató el trágico momento en Las Últimas Noticias.

“Domi no alcanzó a nacer ni pisar este mundo, se fue horitas antes dentro de mí. Falleció en mi guatita. Veníamos a un control normal de 40 semanas, pero dejé de sentirla el día anterior. Pensábamos que era porque su espacio ya estaba reducido, pero jamás que su corazoncito se había parado”, dijo.

“El momento de sacarla de mi guatita de urgencia y haberla tomado, cargado y hacer el apego fueron las horas más difíciles de nuestras vidas. No podemos entender el porqué, el porqué a nosotros que la esperábamos tanto. El embarazo iba en perfectas condiciones, Domi debía nacer esta semana”, contó.

“Dimos todo para cuidarla, fuimos responsables con la alimentación, ejercicio, todo. Simplemente su corazón dejó de latir”, lamentó Rosemarie, quien explicó que “Colo Colo está apoyando a Erick. Le dijeron que se tome unos días si es necesario, pero él dice que es su terapia, la única forma de despejar su mente”.

“Yo estoy en shock, aún no lo creemos. Quisiéramos que fuese una pesadilla, pero no. Es la realidad. Tenemos todas las ganas como pareja para salir adelante, esto no es un fin. Dominga siempre será nuestra primera hija y a sus hermanitos vamos a poder contarles de ella y la paz que nos transmitió”, agregó.

“Estamos más juntos que nunca. Erick es mi paz, mi calma. Lo abrazo y es la solución a todo lo malo que estamos pasando. Estamos dispuestos a levantarnos de esto, vamos a salir adelante como sea. Buscaremos apoyo sicológico y también tenemos el apoyo de toda la gente que nos envía mensajes”, cerró.

¿Qué le pasó a Erick Wiemberg?

Erick Wiemberg comunicó el fallecimiento de su hija recién nacida. “Un 5 de septiembre a las 16:15 conocimos el amor a primera vista, pero también el mayor dolor que hayamos experimentado en nuestros corazones”, relató el jugador de Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a ver acción en el Campeonato Nacional con su duelo pendiente ante Deportes Copiapó, válido por la fecha 16. Juegan el jueves 14 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.