"Esos no son profesionales": Juan Cristóbal Guarello destroza a Damián Pizarro y Jordhy Thompson

La previa del Superclásico en Colo Colo estuvo marcada por la tremenda irresponsabilidad de Damián Pizarro y Jordhy Thompson. Los canteranos del Cacique se vieron involucrados en una pelea en un partido de barrio, quedando marginados del duelo.

Tras el empate 1 a 1 con Universidad de Chile, muchos hinchas responsabilizaron a ambos jugadores del resultado. Y es en esa línea que Juan Cristóbal Guarello, fiel a su estilo, los destrozó por su actuar.

Juan Cristóbal Guarello se le lanza al cuello a Jordhy Thompson, Damián Pizarro y Colo Colo

En la última edición de La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello se refirió al escándalo de los canteranos de Colo Colo y no se guardó nada. “Lo que hicieron Damián Pizarro y Jordhy Thompson es inaceptable. Es imposible y no se puede defender bajo ningún punto de vista y por favor que no aparezca el mundo de la antropología y la sociología a contextualizar, no”.

Para el periodista, esto afecta directamente la carrera de ambos justo cuando estaban en la mira del exterior. “Esos muchachos tenían la puerta abierta para salir y ellos mismos se la cerraron por privilegiar la pichanga, los amigotes, la tontería, la pelotudez y no el jugar en Colo Colo”.

Juan Cristóbal Guarello emplazó tanto a Jordhy Thompson como Damián Pizarro por lo ocurrido. “Si para ellos vale lo mismo jugar en la liga esa por el Universitario Lo Valledor que jugar contra Universidad de Chile el día sábado o cualquier partido de fútbol profesional, esos muchachos no son profesionales”.

“No lo entienden y lo más grave es que el haber estado en las inferiores de Colo Colo no los hizo entender que el fútbol profesional exige ciertas renuncias. Una de las renuncias es no jugar pichangas en cancha dura, donde te lesionas las articulaciones, donde te pueden cagar a patadas y que no está dentro de tu plan de trabajo físico, menos dos días antes del partido”, añadió.

Pero eso no fue todo, ya que Juan Cristóbal Guarello también le pegó al club. “Este lo exige, pero parece que nadie les explicó. ¿Por qué? Porque en Colo Colo ya sabían esto, si no era la primera pichanga que se jugaban. Estaban jugando la liga e iban cuartos, más encima van cuartos. Nadie les explicó o se lo pasaron por el aro”.

Finalmente y en esa misma línea, señaló que “en Colo Colo fueron complices, porque apenas supieron prefirieron callarse y seguir utilizando los jugadores. Porque era tan importante alcanzar a Cobresal, que daba lo mismo que la disciplina interna del plantel se hiciera bolsa. Por algo (Esteban) Pavez dijo ‘Véndanlo, véndanlo, véndanlo'”.

¿Qué castigo tuvieron Jordhy Thompson y Damián Pizarro en Colo Colo?

Luego de conocerse el escándalo de Jordhy Thompson y Damián Pizarro, en Colo Colo decidieron cortarlos. Ambos quedaron al margen del Superclásico con la U y todo indica que no tienen fecha para volver.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo intenta levantarse tras el empate en el Superclásico y pone la mira en su próximo desafío. Este será el día 14 de septiembre, cuando enfrenten a Deportes Copiapó en uno de sus dos partidos pendientes por el Campeonato Nacional.