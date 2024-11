Colo Colo vivió un muy exitoso 2024 y todos apuntan como uno de los responsables, a Arturo Vidal. Maximiliano Falcón reveló el factor clave que aportó el King al plantel.

Al completarse los 12 minutos restantes contra Huachipato, los Albos no solo ganaron la Supercopa, sino que también cerraron una temporada fantástica para el club. Los dirigidos por Jorge Almirón ganaron dos títulos en el 2024 y ahora tendrán unas muy merecidas vacaciones.

Falcón revela la clave de Vidal para Colo Colo

Si bien en un principio hubo muchas dudas por el arribo de Arturo Vidal a Colo Colo, debido a que venía saliendo de una larga lesión en Athletico Paranaense y que muchos cuestionaban el sueldo que tendría, en la cancha el King dejó atrás cualquier cuestionamiento.

Falcón es uno de los referentes de los Albos y tras cuatro años en el club, es palabra autorizada para revelar cuál fue el aporte real de Vidal al plantel. “Ha marcado diferencias en el tema de la mentalidad, eso a mí me gusta mucho y como que me contagia”, explicó el defensor a Radio 890 de Uruguay.

Falcón pudo conocer de cerca a Vidal. Imagen: Photosport.

“El tipo jugó en todos lados y siempre marcó diferencia, ganó todo lo que ganó, más allá de cómo sea. Yo no sé cuántos pases habré errado en el año y el tipo no me criticó nunca, no se quejó nunca de nada. Ni en los entrenamientos, era el primero en correr, el primero en recuperar”, confesó Falcón.

Pese a los cuestionamientos, Arturo Vidal fue protagonista en la exitosa campaña 2024 de Colo Colo. Además de conquistar el Campeonato Nacional y la Supercopa, alcanzaron los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde fueron eliminados por River Plate.

“Estuvo lesionado como un mes antes de jugar con River y cuando volvió, en la primera pelota ya se estaba tirando a trancar con la cabeza. Uno al verlo de cerca y ser espectador, viéndolo entrenar y jugar, ahí te das cuenta porqué ganó tanto y jugó en todos lados“, cerró el Peluca.

Arturo Vidal regresó a Colo Colo luego de 17 años en el extranjero, en los cuales jugó en Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán, Flamengo y Athletico Paranaense. En el 2024 disputó 35 partidos, anotó 8 goles y entregó 3 asistencias.