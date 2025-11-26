Es tendencia:
Fútbol Sala

Escándalo en el partido futsal de Colo Colo: albos denuncian golpes y amenazas con cuchillo

El CSD Colo Colo hizo una denuncia que remece el futsal. Acusó a hinchas y jugadores de Coquimbo Unido de insultos, golpes y amenazas.

Por Javiera García L.

Serios incidentes en el partido entre albos y piratas
Colo Colo Futsal hace una fuerte denuncia tras el partido contra Coquimbo Unido en la fecha 4 de la Liguilla por el Título. En un comunicado, el CSD Colo Colo informó que jugadores y dirigentes del club fueron amenazados y golpeados en el CEO Ñuñoa.

“El 24 de noviembre se disputó el partido entre Colo Colo y Coquimbo. Este encuentro se vio empañado por hechos de violencia protagonizados por jugadores e hinchas de Coquimbo, quienes insultaron, amenazaron y golpearon a parte de nuestra delegación“, informó el CSD.

Los albos denunciaron que la ANFP, organizador del encuentro, no cumplió con las condiciones de seguridad. “No contó con el personal suficiente ni adecuado para defender a nuestra delegación de las agresiones“, relataron.

Entre los graves hechos que se dieron en el CEO Ñuñoa, desde el CSD Colo Colo relataron: “Demostrando lo extremo de la situación, uno de los simpatizantes de dicho club amenazó al capitán de nuestro equipo, Bastián Farías, con un cuchillo, una vez finalizado el encuentro”.

CSD Colo Colo hace fuerte denuncia en el futsal

Instamos a Coquimbo a asumir las responsabilidades correspondientes, en tanto sus jugadores son representantes de la institución y deben ser los primeros en velar porque la violencia no se apodere del deporte”, dijeron desde el CSD Colo Colo.

“Además, la única forma de ingresar al recinto era mediante invitación, por lo que también deben hacerse responsables de las personas que ingresaron y fueron parte de los insultos, amenazas y golpes hacia nuestra delegación“, sumaron.

Por último, informaron que presentarán una denuncia formal ante la ANFP y harán lo necesario “para esclarecer y perseguir las responsabilidades penales de los involucrados“.

