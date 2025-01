La teleserie del arco en Colo Colo tuvo un giro inesperado con la negociación para volver a tener a Brayan Cortés. Esto, luego que hace semanas el mismo meta asegurara que quería nuevos desafíos en su carrera.

Si bien el directorio de Blanco y Negro debe dar el visto bueno final, tanto Jorge Almirón como sus compañeros aprobaron la vuelta del “Indio”. Quien no ve con buenos ojos la movida fue un histórico del arco albo y también de la selección chilena: Óscar Wirth.

En diálogo con RedGol, el ex arquero dijo partió diciendo que toda esta polémica “es un atisbo de una cosa mal hecha. Los dirigentes del club sabrán por que hacen las cosas así”.

Duda de las ofertas de Brayan Cortés

Siguiendo con el diálogo junto a RedGol, el mundialista de España 82 puso en duda las ofertas que dijo Brayan Cortés tenía en un inicio, tales como la del León de México.

Wirth y la actualidad de Colo Colo.

“¿Cuantas oportunidades dijo que tenía para poder fichar?, los hechos hablan por sí solos. Al parecer ninguna de esas oportunidades eran ciertas”, cuestionó el arquero que jugó en los tres grandes de Chile.

En relación a la reacción que tendrán los hinchas de Colo Colo al ver a Cortés de vuelta en el arco, Wirth aseguró que “lo más probable es que cuando tenga un percance, se lo van a enrostrar. No la va a tener fácil, el haber generado todo esto innecesariamente va a generar anticuerpos”.

“Hay dos niveles futbolítiscos que no les veo atisbo de crecimiento (Cortés y De Paul), no les veo más que eso y eso debe ser la razón de todas las supuestas oportunidades de afuera que no se produjeron. La gente de afuera se informa y mira y cuando se dan cuenta de lo que sucede”, cerró.