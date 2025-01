Roberto Rojas y el brutal rechazo de los hinchas de Colo Colo con Brayan Cortés: "No va a tener..."

La idea en Colo Colo es armar un plantel potente para 2025, año especial para el club más ganador de Chile, porque cumple 100 años de vida.

El primer fichaje que confirmó Blanco y Negro fue el del volante argentino Claudio Aquino, y tras ello se concentraron en el arquero, donde finalmente se va a quedar Brayan Cortés.

El Indio se había ido por la puerta chica del Monumental, ya que no contestó la oferta para renovar su contrato, y tras no recibir ninguna oferta potente desde el extranjero decidió retornar. Esta situación la analizó el ex meta albo Roberto Rojas.

La opinión del Cóndor Rojas sobre Brayan Cortés

La voltereta de Cortés fue analizada por el Cóndor, quien en diálogo con Bolavip indicó que el meta lo tendrá difícil, porque perdió el respaldo de los hinchas, quienes además querían el fichaje de Keylor Navas.

“Ojalá este momento difícil que él está viviendo, que es el rechazo del colocolino, que pase lo antes posible. Yo creo que cuando los resultados son positivos, la gente de a poco se va olvidando“, dijo de entrada el ex meta albo.

“Ahora claro que él va a tener que aceptar las críticas que vengan, que van a ser más que cuando él tenía la tranquilidad absoluta en el arco de Colo Colo. Ahora no va a tener esa tranquilidad, va a tener que trabajar incluso un poco más de lo que ha hecho hasta ahora”, agregó.

Para cerrar, indicó que “yo creo que él tiene que aceptar las críticas de donde vengan y demostrar con un buen rendimiento en la cancha, nada más. Porque a través de los micrófonos prometiendo buenos resultados en la redes sociales, apareciendo o pidiendo disculpas, no, la gran disculpa es el rendimiento que va a tener que tener en el arco de Colo Colo con un buen resultado”.