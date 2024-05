Colo Colo ya no tiene margen de error y está obligado a ganar si no quiere sumar un nuevo papelón internacional. El Cacique visita esta semana a Alianza Lima con la misión de traerse los tres puntos y así mantener sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

En el Monumental sacaron a Gustavo Quinteros para poner a Jorge Almirón, con quien aspiraban a dar un salto de calidad en el plano continental. No obstante, hasta ahora las cosas no han cambiado para nada a versiones anteriores y el paso a la próxima ronda está colgando de un hilo.

En la vereda del frente la historia es más o menos similar, ya que el elenco peruano también llega al choque de la quinta fecha de la fase de grupos con problemas. Es por ello que, en la previa, desde el vecino país le dejaron una advertencia al Cacique para lo que ocurrirá este miércoles.

Alianza Lima le deja feroz amenaza a Colo Colo

Colo Colo dejó puntos en el camino y ahora no tiene otra opción más que ganar si quiere seguir vivo en la Copa Libertadores. Ante Alianza Lima, que está igual de necesitado, el Cacique debe ganar a toda costa para tener chances de ir a octavos de final, ya que una derrota lo dejaría colista y sin opciones.

Alianza Lima irá con todo ante Colo Colo para dejarlo fuera de Copa Libertadores. Foto: Photosport.

En la previa del encuentro, en Perú no anduvieron con cosas y se juramentaron ganarle a toda costa a los pupilos de Jorge Almirón. Así lo dejó claro Alejandro Restrepo, técnico de los Aliancistas, quien calificó el duelo como clave.

El entrenador de Alianza Lima habló tras el triunfo ante Sport Huancayo y aseguró que en el plantel “todos están comprometidos, nos jugamos el todo por el todo el miércoles, es una final”.

En esa misma línea, el estratega pidió un apoyo masivo de parte de los hinchas para hacerle sentir la localía a Colo Colo. “Esperamos que Matute esté lleno, la gente en la cancha se siente, es nuestro jugador 12, espero que vengan con toda la energía y, entre todos, ganar”.

El cuadro peruano está en el último lugar del Grupo A a sólo un punto del elenco albo, que hoy es tercero y se está conformado con Copa Sudamericana. Los tres puntos en disputa esta semana determinarán cómo llegará cada uno a la última fecha, mientras Fluminense y Cerro Porteño tienen la primera opción de clasificar.

Colo Colo se complicó solo con un técnico que debía darle el salto internacional y ahora está colgado en la Copa Libertadores. El Cacique no tiene más espacio para errores y, si no vuelve con un triunfo, sumará otro fracaso a una temporada donde no están peleando ni el título del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega Colo Colo con Alianza Lima en Copa Libertadores?

Colo Colo cuenta las horas para jugarse un duelo clave ante Alianza Lima en la Copa Libertadores. El duelo está pactado para este miércoles 15 de mayo desde las 20:00 horas en Perú.

¿Cuál es el último partido de Colo Colo en la fase de grupos de Copa Libertadores?

Colo Colo cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores en un partidazo con Cerro Porteño. El encuentro, a disputarse en Paraguay, está programado para el próximo 29 de mayo a las 20:30 horas.

