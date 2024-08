Arturo Vidal sacó la voz tras el triunfo de Colo Colo ante Ñublense. El King fiel a su estilo no evadió ningún tema y recalcó que siguen más firmes que nunca en los tres frentes que enfrentan.

Para el ex seleccionado nacional todavía queda un tramo importante de disputarse en esta temporada. Por lo mismo no quieren darle ni un centímetro de ventaja a Universidad de Chile ni llegar mermado a la llave de Copa Libertadores ante River Plate.

“La U lo está haciendo bien en el campeonato. Pero es difícil pensar en solo un frente, estamos peleando en tres frentes. Estos tres partidos eran muy importantes para no dejarlos escapar. El campeonato todavía esta abierto. Pero nosotros no nos podemos olvidar de la Copa Libertadores ya que es nuestro principal objetivo (…) Tenemos mucha confianza en que podemos dejar afuera a River Plate”, aseguró el Bicampeón de América.

El retorno de Arturo Vidal

El nacido en San Joaquín se ha perdido los partidos ante Coquimbo, Everton y Ñublense ya que esta en proceso de recuperación. Pero Arturo Vidal reconoció que su objetivo es llegar para el clásico contra la UC y los octavos de la Libertadores.

“Arriesgue contra Junior, pero no me arrepiento. Lo volvería hacer. Eso es lo que demuestra el grupo. Ya estoy sin dolor y me empiezo a preparar. No nos vamos a apurar para llegar al partido con Católica y luego con River Plate”, sentenció.