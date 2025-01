Luego de cumplir otro buen año con Flamengo, el nombre de Erick Pulgar fue vinculado a Colo Colo en el mercado de pases. Sin embargo, el mismo volante descartó cualquier posibilidad de jugar en el Cacique, por lo menos en 2025, ya que no tiene deseos de volver al país.

Pulgar aclaró el tema en redes sociales luego de varios rumores. “No estamos hablando con ningún club chileno. No está en mis planes volver a jugar en Chile, por ahora. No estoy con ningún drama familiar, ni nada parecido. Por suerte, todos en mi familia y amigos estamos muy bien“, mencionó.

¿Podría darse alguna vez? Lo cierto es que, ahora, Erick Pulgar confesó que tiene intenciones de jugar en Colo Colo en el futuro, todo por una promesa que le hizo a su abuelo fallecido.

En una transmisión junto al streamer ByKing, al volante se le preguntó por su futuro. “El hombre sabe que tiene que jugar en Colo Colo“, mencionó alguien. La reacción de Pulgar fue sorpresiva. “Sí. Si no, mi abuelo me va a penar toda la vida. Estoy cagado“, dijo con sinceridad.

Erick Pulgar quiere jugar en Colo Colo para cumplir una promesa que le hizo a su abuelo | Getty Images

El contrato de Erick Pulgar con Flamengo

Erick Pulgar rechazó una llegada a Colo Colo en 2025, pero podría concretar su intención de volver el 2026. Esto porque el seleccionado nacional tiene contrato con Flamengo hasta diciembre de 2025. Hace unos meses se le ofreció una renovación, pero no fue contestada por el futbolista, según As.

Publicidad

Publicidad

Pulgar, de 30 años, ha pasado por Deportes Antofagasta, Universidad Católica, Bologna, Fiorentina, Galatasaray y Flamengo. ¿Será Colo Colo el séptimo club de su carrera?