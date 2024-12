El defensor sirio-argentino se refirió a su paso por el Cacique que lo calificó como "vivir en Disney". De todas formas, no aclaró dónde continuará su carrera.

Pasaron más de 30 días desde que Colo Colo hiciera oficial la salida del defensor sirio-argentino Emiliano Amor, luego de cuatro temporadas en las que conquistó seis campeonatos. Tiempo suficiente para que rompa su silencio.

Así lo hizo en conversación con la revista Velvet, donde reconoció que se sintió tan golpeado como los hinchas albos por la noticia, mas se dio un espacio para recordar los buenos momentos que vivió con el Cacique, al que llegó en abril de 2021, en plena pandemia.

El sentir de Amor tras su salida de Colo Colo

“Me sentí cómodo desde que llegué. En el club, con la gente que lo rodea, me sentí muy a gusto. Estos tres años y ocho meses en Santiago han sido felices. Es como vivir en Disney, por así decirlo. El club me quiso desde el primer día; yo también a ellos”, reconoció el actual seleccionado sirio.

Sin dejar claridad respecto de cuál será el próximo paso en su carrera profesional, aunque se encuentra definiéndolo en su Argentina natal junto a su familia, “Emi” realizó una conmovedora promesa y afirmó que espera en el corto plazo volver a Colo Colo.

“El cariño que muestran en la cancha o cuando voy al shopping siempre me sorprende. Especialmente me impacta cómo me recibieron a mí y a mi familia. Ojalá en el futuro podamos regresar“, afirmó Amor.

Los números de “Emi Love” en el Cacique

Desde su llegada en abril de 2021 hasta su salida del club en noviembre de este año, el central trasandino disputó un total de 99 cotejos, con 7.492 minutos en cancha, donde logró convertir seis goles y realizó dos asistencias.

Durante su paso por Colo Colo, Emiliano Amor consiguió ganar los Campeonatos Nacionales de 2022 y 2024, las Copas Chile de 2021 y 2023, más las Supercopas de 2022 y 2024.