En Deportes Copiapó no quieren que los Albos den la vuelta olímpica en su cara.

Colo Colo vive la semana más importante del año. Los Albos necesitan un triunfo ante Deportes Copiapó para ser campeones, pero en el León de Atacama no están ni ahí con que les celebren en la cara.

En el norte su historia en Primera División está acabada. Ya firmaron su descenso hace un par de fechas y vienen de ser goleados por 4-1 ante Audax Italiano. No muchos se animan a pensar en que den la sorpresa, pero en Copiapó apelan al orgullo deportivo.

El tetracampeón con Colo Colo que les quiere amargar la fiesta

En el lejano 2006, Richard Leyton hizo su debut con Colo Colo bajo el mandato de Claudio Borghi. Si bien pudo ser tetracampeón con los Albos, siempre ocupó un rol secundario y terminó saliendo del club en 2008. Las vueltas de la vida o el fútbol, hoy lo tienen cara a cara contra el equipo que lo formó, pero con los guantes de Copiapó.

“Es una semana especial porque estamos involucrados en la definición por el título. Si bien no es fácil lo que nosotros ya vivimos, pero sí hay algo súper importante y es que debe primar el respeto por el torneo y el respeto por la profesión“, confesó Leyton a RedGol.

Pese a que hubo mucho ruido mediático sobre el escenario del encuentro, Deportes Copiapó logró que el partido se juegue en el Luis Valenzuela Hermosilla ante sus hinchas. Por esta razón, quieren brindarle una última alegría en el fútbol de honor.

“Por suerte se pudo defender la posibilidad de despedirnos en casa. Independiente de cómo fueron estos dos años en primera, la gente nos acompañó. Sabemos que a lo mejor el estadio se va a teñir de hinchas colocolinos, pero por lo menos estamos acá con nuestra gente y nuestras familias”, explicó el arquero del León de Atacama.

En este tipo de definiciones, suele hablarse del famoso “hombre del maletín”. Paa Leyton, es parte del folclore del fútbol que se hable de esto. “Es normal el comentario, pero en nosotros tiene que primar el respeto por la profesión y por la institución que representamos. Después, hay que abstraerse de los comentarios”, reveló el arquero.

Por último, ante la posibilidad de evitar que Colo Colo no dé la vuelta olímpica en sus caras, Richard Leyton no tiene dudas de que pueden dar la sorpresa. “¿Por qué no amargarles la fiesta? Para nosotros sería una buena forma de despedirnos de nuestra gente y también marcar un precedente de que el equipo va a querer volver a Primera. Haremos todo por ganar“, cerró el meta copiapino.