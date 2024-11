Felipe Loyola y Williams Alarcón comparten cosas en común: ambos se formaron en Colo Colo, pero encontraron éxito en otros clubes del fútbol chileno y hoy son jugadores importantes en Argentina. Esto es algo que hace reflexionar a Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique.

En diálogo con la Radio Cosmos de la V Región, el Loro habló de qué le falta al futbolista chileno y recordó los casos de estos dos jugadores, a quienes le hubiese gustado explotar antes. “En Argentina, el deportista madura mucho más temprano“, lamentó.

“Voy a poner un ejemplo que le toca de cerca a Colo Colo: el caso de Felipe Loyola. Es un chico que hizo todas las divisiones menores acá, que lo mandamos a préstamo al Fernández Vial por un año y después por otro. Como después tenía 23 años, quedó en libertad de acción y lo piden en Huachipato. Ahí explota. Hoy nos encontramos con Loyola jugando a un gran nivel en Independiente de Argentina, siendo seleccionado nacional”, contó.

“Pasó con Williams Alarcón. En Colo Colo no tenía espacio, le faltaba algo, fue a préstamo a La Calera, jugó, empezó a tener rodaje y termina en Huracán en Argentina“, agregó. “Tenemos que apurar los procesos”, apuntó.

Williams Alarcón no encontró su espacio en Colo Colo, hoy está en Huracán de Argentina | Photosport

La reflexión de Colo Colo por Felipe Loyola y Williams Alarcón

“Quizás tenemos que apurar los procesos. No sé de qué manera, no me atrevo a decir de qué manera”, dijo Daniel Morón. Hay algo que se le ocurre: imitar la modalidad argentina, donde existe un Torneo de Reserva.

“Estos jóvenes de 17-19 años, si tuviésemos un torneo de reserva, donde pudieran jugar con profesionales o jugadores que están volviendo de lesiones… En Argentina es una categoría muy fuerte que les permite a futbolistas de 17-18 años, a quienes están más avanzados, competir con otros de 25 o hasta 30, en un ritmo diferente. Eso yo creo que podría favorecernos“, reflexionó.