Franco Garrido Caszely está marcando la pauta en el fútbol joven de Colo Colo, esto luego de hacer noticia por su gol a Universidad de Chile en la Sub 15 que aportó en la clasificación del Cacique en la Copa Futuro de la categoría.

Pese al tremendo peso del apellido, Franco está intentando dejarlo en lo más alto del semillero albo, algo que su propio abuelo comentó en charla con RedGol, donde se dio el tiempo de darle algunos consejos al delantero.

“Está recién empezando y ustedes saben cómo es el chileno de envidiosos. El cabro se ha sacado la cresta por varios años en Colo Colo. Es una historia larga y esta es la primera página de su libro”, partió diciendo el Rey del Metro Cuadrado.

En ese sentido, el goleador histórico del Cacique señaló que “me tiene muy orgulloso, por como celebra sus goles y ayuda a sus compañeros. Franco tiene muchas cosas positivas. La tiene clarita y es muy centrado”.

Sobre las preparación que está teniendo Franco, el máximo ídolo del club albo recalcó que “entrena cosas anexas que, ustedes saben, en las cadetes de Colo Colo no le enseñan, como rematar. Tiene que mantenerse ahí, calmado. Este año ya se ganó un lugar y lleva trece goles en 16 partidos. Lee muy bien el fútbol”.

“Tiene que preparase de la mejor manera posible en Colo Colo”

“Tiene que ir de a poco. La envidia es muy grande, pero por suerte él es centrado, a pesar de que sólo tiene 14 años. Yo le he dado casos de jugadores que siendo muy chicos se hicieron famosos, pero que al final no llegaron a ninguna parte, para que no tome ese camino”, consignó.

Para cerrar, Carlos Humberto fue claro en decirle a Franco que “tiene que preparase todos los días de la mejor manera posible, juegue o no juegue. Si está adentro de la cancha, que compita, pero si está en la banca, que lo haga apoyando a sus compañeros”.

Los consejos del Rey del Metro Cuadrado para un joven que espera escribir su propia historia en el mundo del fútbol. De una cosa estamos seguros: si hace la mitad de los goles que hizo su abuelo, no solo Colo Colo, sino que el balompié chileno ganará un valioso delantero.

