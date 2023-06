Hugo González y la irrupción del nieto de Caszely en Colo Colo: “Está acá por méritos propios, no por el apellido”

El nombre de Franco Garrido Caszely hizo noticia hace algunas jornadas por su irrupción en la Sub 15 de Colo Colo, categoría donde el nieto del más grande ídolo en la historia del Cacique anotó un gol en el triunfo sobre Universidad de Chile en la Copa Futuro del fútbol joven.

Pese al inmenso peso del apellido, Franco está intentando dejarlo bien en alto en las divisiones inferiores albas, jugando desde los ocho años en el Estadio Monumental.

Uno que ha seguido este proceso bastante de cerca de Hugo González, quien afirmó en charla con RedGol que “Franco es un muy buen chico, que está haciendo sus primeras armas en el fútbol formativo y que tiene las condiciones para seguir evolucionando. Es muy voluntarioso y hace goles. El tiempo dirá si puede avanzar en el club como el resto de los chicos”.

“Es delantero, pero totalmente diferente a su abuelo. Se maneja de otra forma, porque él es Franco Garrido, no Carlos Caszely. No podemos compararlos”, agregó el ex defensor.

En ese sentido, el ex albo sostuvo que “lleva bastante tiempo en Colo Colo y ha ido evolucionando en todas las series por méritos propios, no por el apellido. Se ha ganado su lugar en la categoría. Es todo mérito de franco”.

“Se generan expectativas y muchas veces no son la realidad. A Franco le queda todavía un proceso de cuatro o cinco años más. Apenas está jugando en la Sub15 y hay que esperar”, concluyó.

Los números de Francos en la primera mitad del 2023 son bastante positivos en el fútbol formativo de Colo Colo, ya que lleva once goles convertidos en la Sub 15 alba.