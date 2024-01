La polémica sigue tras las declaraciones del presidente de Azul Azul. Michael Clark, quien aseguró que Universidad de Chile es el club más grande del país. Las palabras del directivo del Chuncho generaron repercusión y contrariedad de muchos, especialmente en Colo Colo.

En conversación con Deportes 13, el ex presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, respondió con mesura y respeto por la opinión de Clark, pero no dudó en mostrarse totalmente en desacuerdo.

“Cada cual puede tener su opinión, pero no la comparto. Creo que objetivamente por historia, por logros deportivos y popularidad, Colo Colo es por ventaja el club más grande de Chile”, dijo Valladares.

El ex timonel del CSyD añade que “Colo Colo lo ha demostrado desde su fundación en adelante, insisto que cada cual puede tener su opinión, pero creo que Colo Colo es lejos la institución más grande de Chile”.

¿Segundas intenciones?

“Yo creo que lo que opina (Clark) puede ser legítimo, no me imagino que lo haya hecho para provocar o con segundas intenciones. Es una opinión que se puede tener, es válida. Pero insisto, creo que las cifras de popularidad y los logros deportivos desmienten sus afirmaciones”, complementa Valladares.

Edmundo Valladares sentencia que “entrometerme en la interna de la U no me corresponde, pero en general puede ser una presión favorable o bien entendida. Hablar en términos que la institución es grande yo no lo veo mal para la interna, pero sobre la declaración misma, si bien no la comparto, no creo que sea en negativo o vaya a afectarlos”.

Junto a Valladares, otro que no dejó pasar las declaraciones de Clark fue el periodista Manuel De Tezanos. El amigo del balong incluso le enrostró al azul que la U ni siquiera tiene estadio, como uno de los ejemplos de la distancia de Colo Colo con el Chuncho.

¿Cuál es el club más grande de Chile? ¿Cuál es el club más grande de Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Qué dijo Michael Clark?

En medio de la presentación oficial de Gustavo Álvarez como nuevo DT de Universidad de Chile, el presidente de Azul Azul manifestó que “la U es un club grande, la U es el club más grande que hay en Chile. Eso tiene el peso de la historia y los deberes que hay que cumplir. Estamos obligados siempre a buscar los partidos, a ganar y pelear los campeonatos. Eso siempre tiene que ser el objetivo estructural de la U, y por eso esperamos ser competitivos, pelear arriba y por qué no, ser campeones”.