Manuel De Tezanos salió al paso del presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien este pasado jueves, en medio de la presentación de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de Universidad de Chile, manifestó que espera ver al Chuncho peleando el título del Campeonato Nacional porque la U es el club más grande del país.

“La U es un club grande, la U es el club más grande que hay en Chile. Eso tiene el peso de la historia y los deberes que hay que cumplir. Estamos obligados siempre a buscar los partidos, a ganar y pelear los campeonatos. Eso siempre tiene que ser el objetivo estructural de la U, y por eso esperamos ser competitivos, pelear arriba y por qué no, ser campeones”, dijo Clark.

En Deportes en Agricultura, De Tezanos mostró su total discrepancia con las palabras del directivo azul. De hecho, el rostro de la 92.1 le recordó a Clark que la U ni siquiera tiene estadio.

“Hay que mostrar cierto nivel de estatista a la hora de estar frente a un club, tener un poquito de humildad y darse cuenta que la U desde 2017 ha sido un desastre absoluto, que ha peleado abajo y no arriba”, dijo De Tezanos.

Hasta el estadio sale al baile

Manoel agrega que “yo diría que está bien eso de ir por el título, pero remarcar esto de ser el club más grande de Chile no. Un populismo que no suena muy convincente ni bien”.

El amigo del balong complementa tajante que “todos sabemos cuál es el equipo que tiene más títulos, que tiene más hinchas y que tiene estadio: Colo Colo. El resto podrá decir que es el más grande, pero… y el hincha podrá sentir que tal club es el más grande en su corazón, pero después están los datos objetivos”.

“Creo que Clark pone demasiado énfasis en eso y no en el contenido. Era más importante darle énfasis en que la U tiene que pelear el campeonato y volver a estar arriba”, sentencia sobre el tema el periodista.

Por otro lado, tuvo elogios para Gustavo Álvarez y reconoce que tiene confianza en las cualidades del entrenador para guiar el camino 2024 de Universidad de Chile.

“A mí Gustavo Álvarez me encanta, tuve la suerte de comentar varios partidos de Huachipato y jugó todo el año igual, nunca renunció a su forma y fue protagonista. Supo sobreponerse a momentos difíciles de los partidos, a bajones, a la salida de jugadores como Altamirano. Es un técnico muy moderado, pero no inexpresivo. No es de gritarle a los árbitros”, concluyó Manuel De Tezanos.

