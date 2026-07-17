Vozinha se ha transformado en la gran revelación del Mundial y todo apunta que podría llegar al Cacique en este mercado.

El mercado de fichajes se mueve con todo en plena época de Mundial. A tal punto que una de las grandes revelaciones se acerca con fuerza a Colo Colo.

Esto tiene relación con Josimar José Évora Dias, más conocido popularmente como Vozinha, quien suena en el Cacique. El periodista trasandino Germán García Grova indicó que en ByN avanzan con fuerza por la carta del golero de 40 años.

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Vozinha destacó en el Mundial con su presentación en Cabo Verde. Lo que despertó el interés de varios clubes de Sudamérica.

Sin embargo, el Cacique ha sido el que más rápido avanzó en las negociaciones y estaría a detalles de sumar al jugador que quedó libre tras su paso por Chaves de Portugal.

René Higuita bendice a Vozinha: Potente consejo ante interés de Colo Colo

Vozinha se ha transformado en todo un rockstar con su irrupción en el Mundial. A tal punto que su cuenta ha crecido en varios millones de seguidores tras las presentaciones ante España, Uruguay y Argentina.

Pero ahora hasta tuvo el reconocimiento de uno de los porteros más importantes del fútbol y que también figura entre sus ídolos.

Esto debido a que sostuvo un particular encuentro con René Higuita. Vozinha reconoció al colombiano por su look y fue a abrazarlo de inmediato como un niño cuando conoce a su ídolo.

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Incluso el portero de 40 años le confesó la gran maniobra que le gustaría imitar. “Me gustaría hacer el escorpión, pero es muy difícil”, contó Vozinha.

El colombiano le entregó sus mejores tips y además le dejó una potente reflexión para lo que se avecina en días claves para su carrera. “Lo que has generado en el mundo. Diosito siempre lo bendice a uno”, agregó Higuita confiado en que el futuro del portero de Cabo Verde será más que prometedor.

Ahora queda resolver si será en Colo Colo y si en el Estadio Monumental podrá realizar la maniobra que patentó el colombiano.

En resumen:

El portero Vozinha está a detalles de convertirse en el nuevo fichaje de Colo Colo.

El futbolista de 40 años destacó en el Mundial jugando por la selección de Cabo Verde.

El arquero quedó libre tras finalizar su contrato con el club Chaves de Portugal.