El delantero sigue sin poder destaparse y parece no encontrar su espacio en el Cacique. El ahora ex mediocampista albo le dejó sus buenas vibras.

Colo Colo se rearma de cara a la segunda rueda, donde tendrá la misión no sólo de seguir peleando en los tres torneos que disputa, sino que también en mejorar su finiquito. El Cacique ha tenido muchos problemas con la falta de gol esta temporada, donde el principal apuntado es Guillermo Paiva.

El paraguayo llegó a comienzos de temporada como la gran apuesta en ataque después de los fracasos de Darío Lezcano y Leandro Benegas. Sin Damián Pizarro, tomó la responsabilidad como titular pero no ha estado a la altura, aunque Ignacio Jara no pierde la esperanza.

El mediocampista dejó el Cacique y partió a Coquimbo Unido a buscar los minutos que no tuvo con Jorge Almirón. Y en su adiós aprovechó para dejar claro su deseo con el artillero, al que espera ver brillar lo más pronto posible en el Monumental.

Ignacio Jara quiere ver el despertar del goleador Guillermo Paiva en Colo Colo

A pesar de que no pudo nunca convencer a Jorge Almirón, Ignacio Jara aprovechó sus últimos meses en Colo Colo para hacer amigos. El mediocampista ha sido uno de los pilares de Guillermo Paiva en su arribo a Chile y ahora, desde Coquimbo Unido, intentará alentarlo para lo que resta de temporada.

Guillermo Paiva ha estado peleado con el arco desde que llegó a Colo Colo. Foto: Photosport.

Así lo dejó claro en conversación con LUN, donde se refirió a su salida del Cacique y de las amistades que deja en el Monumental. “Siempre me llevé muy bien con todos , donde voy hago amigos, me gusta sumar y aprender. Hice muy buenas amistades en el club”, lanzó.

“Hay un poco de pena porque se cerró un ciclo en Colo Colo, cumplí mi sueño, aunque no como lo esperaba en un 100 por ciento, pero vine cuando muchos no querían estar y eso no me lo quita nadie”, añadió.

Fue ahí cuando Ignacio Jara reveló a quiénes echará de menos en Colo Colo. “Uno va haciendo lazos y en el fútbol se toman distintos caminos. Tenía mi grupo con Pablo Parra, Diego Plaza, Lucas Cepeda y mi gran amigo Guillermo Paiva. Los voy a extrañar”.

Finalmente reveló su gran deseo con el atacante, al que quiere ver destaparse. “Que a mi amigo Guille le salgan los goles, se lo merece el paragua. A partir de ahora estaré enfocado totalmente en Coquimbo Unido”, sentenció.

Ignacio Jara quiere ver despertar a Guillermo Paiva como el goleador de Colo Colo. La tarea no será fácil y más ahora que Javier Correa está casi listo para hacer su debut, lo que lo puede desplazar a la banca. Jorge Almirón es quien tiene la última palabra.

¿Quién debe ser el 9 titular de Colo Colo? ¿Quién debe ser el 9 titular de Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Guillermo Paiva en Colo Colo?

En lo que va de temporada 2024, Guillermo Paiva ha logrado disputar un total de 29 partidos oficiales con Olimpia y Colo Colo. En ellos ha marcado cinco goles, ha aportado con cuatro asistencias y alcanza los 1.836 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con el partido suspendido con Huachipato, Colo Colo ahora pone la mira en una verdadera final. El próximo sábado 10 de agosto desde las 15:00 horas el Cacique visita a Universidad de Chile en un nuevo Superclásico con la cima en juego.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.