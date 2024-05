Uno de los grandes nombres que surgió en el fútbol chileno en el último tiempo es Damián Pizarro, de hecho el delantero formado en Colo Colo se convirtió en el jugador más joven en defender a la selección nacional en las eliminatorias.

Los goles y la capacidad física del ariete despertaron el interés de Udinese, elenco que compró el 70% de la carta del atacante, y se espera que se integre a sus filas en la próxima temporada.

Para saber qué esperan en Italia del goleador de 19 años en RedGol nos pusimos en contacto con Julio Gutiérrez, ex seleccionado chileno, que actualmente es entrenador adjunto en el equipo Primavera de los de Friuli.

Advierte a Pizarro con otro Pizarro

El otrora delantero de la selección chilena que clasificó a Sydney 2000 avisó que a Damián Pizarro le va a costar adaptarse al fútbol italiano.

“No es fácil llegar acá, yo viví esos momentos, también lo hicieron tantos compatriotas que pasaron por Udinese. Hasta David Pizarro lo sufrió, que hizo cosas buenas por Udinese, llegamos acá cuando éramos jóvenes como Damián, teníamos 19 años, entonces no es fácil llegar a un equipo europeo que tiene conformado su equipo, tiene a sus jugadores, hay gente que ha jugado en Serie A”, explicó.

Julio Gutiérrez es voz autorizada en Udinese.

“Yo le deseo que llegue acá, que la rompa y sea titular después de dos a tres meses, pero no va a ser fácil, va a tener que luchar mucho, que sacrificarse mucho, pero todo va a depender de los resultados. Es inútil decir que viene de Colo Colo y va a llegar a jugar de inmediato, no va a ser titular inmediatamente, es un proceso, va a ser una adaptación al fútbol europeo, al italiano, al idioma, a muchas cosas. No es fácil, pero yo le deseo lo mejor, ojalá pueda ambientarse lo más rápido posible y triunfar”, agregó.

Por último, al ser consultado sobre si le haría bien otro préstamo antes de llegar a Udinese indicó que “sí, puede ser, incluso a mí cuando me comentaron de Damián, porque me preguntaron qué cosas le podría aconsejar, una era que se quedara un tiempo más allá y viniera en el inicio de la temporada, lo hizo, se quedó en Colo Colo un tiempo más y está bien, porque no es tan fácil poner tan rápido a los jóvenes, sobre todo acá en Europa. Pero la idea es que si va a préstamo juegue, porque en el último tiempo no jugaba mucho, ahora hizo algunos goles, pero le costó, no le veía el sentido”.

