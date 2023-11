Todo indica que Jordhy Thompson vive sus últimas horas como jugador de Colo Colo. En Blanco y Negro tomaron la determinación de deshacerse con el jugador producto de su conflictivo en la tienda alba, con episodios de violencia de género y un paso por la cárcel, producto de lo mismo.

Una situación que, sin embargo, no parece fácil. La propia ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, advirtió que Thompson no puede irse del país producto de su arraigo nacional. “Aunque sea el Real Madrid, no puede irse”, señaló la funcionaria de Estado.

Jordhy Thompson puede irse a Ecuador por temas de nacionalidad

Pero en el Cacique miran atentos las chances del Emelec de Ecuador y el FC Oremburg de Rusia, las cuales surgieron en las últimas horas. Y todo indica que la primera es la que va tomando cada vez más forma, especialmente por un tema que había pasado desapercibido hasta hoy.

Y es que su madre, Norma Dávila Sudario, es nacida en Ecuador, por lo que el jugador podría optar a la doble nacionalidad, no ocupando así un cupo de extranjero en el cuadro energético. Así lo señaló el medio BolaVip tras una conversación con el periodista ecuatoriano Stéffano Dueñas.

“Me dicen que puede ser menos de un mes, no hay un tiempo determinado, pero no tarda mucho“, señaló el profesional sobre lo que podría tomar los trámites de la doble nacionalidad en aquel país. En Colo Colo, por ahora, esperan atentos a cómo avance el interés.

“El interés es real. Emelec estaría bastante interesado en contar con él porque es un extremo con mucha chispa, desequilibrante, regateador, con buen remate de media distancia, entonces podría decantarse muy bien sobre todo porque no va a seguir Diego García y tampoco siga el venezolano Samuel Sosa”, agregó Dueñas.

Eso sí, recalcó que el Emelec será tajante en relación con sus episodios de violencia de género, por lo que buscarán blindarse mediante alguna cláusula en caso de que Thompson vuelva a mandarse una. “Es un chico que tiene ciertos episodios de indisciplina y acá en Emelec no se va a permitir nada”, aseguró.

“El tema disciplinario va a ser muy importante y yo creo que Emelec se va a blindar en el tema legal para no perder a futuro”, agregó el periodista. Por ahora, eso sí, hay que esperar. El mercado de pases en Ecuador está cerrado y solo podría irse del club en inicios del 2024.

¿Cuáles son los números de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson ha disputado un total de 27 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo durante la temporada 2023. En ellos acumula seis goles y dos asistencias, con un balance de 1371 minutos. Su promedio es de 50,7′ por encuentro.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica en ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.

