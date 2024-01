Colo Colo todavía no anuncia refuerzos para la temporada 2024, pero sí tiene novedades en su plantel. El joven Bastián Silva, una de las promesas de la cantera alba, firmó su primer contrato profesional con el Cacique. Este miércoles posó junto a Daniel Morón, gerente deportivo, en el Estadio Monumental.

“¡Noticias que alegran! Felicitamos a Bastián Silva, talentoso mediocampista del Semillero Albo, que firmó su primer contrato profesional. Mucho éxito en esta nueva etapa”, informó Colo Colo en sus redes oficiales.

Silva, de 19 años, es uno de los jóvenes valores de la categoría Proyección del equipo. Es capitán de la joven rama del Cacique. Además, suma presentaciones en las series menores de la Roja, con nominaciones a la Sub 15, la Sub 17 y la Sub 20 de la selección chilena.

En 2023, tras un gran comienzo en la serie que dirige Eduardo Rubio, Silva sufrió un esguince de rodilla que lo dejó fuera por tres meses. El mediocampista volvió a la acción en julio para acompañar a los albos en la parte final de la temporada, donde consiguieron levantar la Copa Xerem en Brasil.

Este 2024, Silva estuvo entrenando junto a Jordhy Thompson para sumar acción antes del inicio de la temporada. El atacante que partirá al fútbol ruso tras ser imputado por femicidio frustrado incluso bendijo al jugador. “Buen entrenamiento de este crack que la romperá el 2024”, dijo por redes sociales.

Ahora, con su contrato ya firmado, Silva espera concretar sus primeras apariciones en el primer equipo y así seguir el ejemplo de Damián Pizarro y Leandro Hernández, quienes subieron durante el año pasado. Dependerá de Jorge Almirón, el entrenador que este martes fue presentado en el Monumental.

¿Cuándo llegan los refuerzos de Colo Colo?

Colo Colo ya presentó a Jorge Almirón, quien será su entrenador para la temporada 2024, pero todavía no anuncia refuerzos. Varios nombres han aparecido en la órbita del Cacique, pero por el momento no se ha concretado ninguna llegada al Estadio Monumental.

¿Y las incorporaciones? El tema refuerzos debía analizarse este miércoles en la primera Comisión Fútbol del año, pero la reunión cambió de fecha y se realizará recién este viernes. Para entonces, los albos ya estarán en Uruguay, donde se prepararán para la temporada con tres amistosos internacionales.

Los albos tienen conversaciones avanzadas con Diego Rubio y Luciano Cabral, quienes recibieron el visto bueno de Almirón para ser los primeros refuerzos. Además, el Cacique quiere sumar a Arturo Vidal, aunque América de Cali también apareció como interesado por el volante nacional.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.