Colo Colo vuelve a la acción en el Campeonato Nacional y prepara el duelo de este sábado 30 de marzo contra Everton. Para recibir a los ruleteros, los albos tendrán tres tribunas cerradas en el Estadio Monumental producto del castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, confirmó que el aforo se mantuvo en 30 mil personas. Con la peculiaridad de que se acomodarán en seis sectores en vez de nueve. “Se está trabajando de la mejor manera para coordinar la ubicación de la gente para su mayor seguridad y comodidad”, dijo.

Los 30 mil asistentes se agruparán en Magallanes, Galvarino, Cordillera, Océano, Rapa Nui y Caupolicán. Debido al fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, los sectores Arica, Lautaro y Tucapel se mantendrán sin público como sanción a los incidentes de la Supercopa.

En el caso de los abonados de los tres sectores sancionados, Colo Colo anunció su reubicación. Los hinchas de Arica se moverán a Magallanes, los de Lautaro a Galvarino y los de Tucapel a Caupolicán. El club espera poder revertir esta sanción, que correrá por cinco partidos, en el futuro.

El mismo Stöhwing confirmó que el Cacique prepara una apelación frente al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). “Es primera vez en Chile que una situación de esta naturaleza será apelada al TAS. Nosotros estamos muy disconformes con estos criterios de restringir el público”, contó el timonel albo.

“Llevamos bastante tiempo exponiendo que no nos parece esta fórmula de castigo, que no tiene ningún objeto, que se lleva aplicando muchos años y no soluciona nada. En este caso, es muy irritante porque está basada en un partido que no organizamos”, lamentó.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Everton?

Colo Colo recibe a Everton este sábado 30 de marzo por la fecha 6 del Campeonato Nacional. Albos y ruleteros chocan a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

