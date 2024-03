El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se mostró muy molesto tras la renuncia de Eduardo Loyola al directorio de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo. La salida del directivo que pertenecía al bloque de Aníbal Mosa obliga a nuevas elecciones para abril.

De esta forma, una vez más, la plana mayor de Blanco y Negro debe elegir presidente. Stöhwing no tuvo pelos en la lengua para criticar la decisión de Loyola y de paso mandarle indirectas a la oposición.

“En la reunión de directorio vimos temas deportivos, financieros y comerciales de distinta naturaleza. En los próximos días vamos a citar a una comisión de fútbol para analizar el caso de los jugadores que terminan contrato este año, y ver qué vamos a hacer. Queremos mantener el plantel”, dijo el timonel de ByN.

Agregó que “presentó su renuncia Eduardo Loyola al directorio. No causa sorpresa, viene sucediendo todos los años, bien raro por decirlo de una forma. o es bueno para la estabilidad del club. Indica que se privilegian aspectos personales por sobre los objetivos del club. Es una lástima, pero así es, no hay cómo impedirlo”.

Ridícula falta de estabilidad

“Todos sabemos que las instituciones necesitan estabilidad y claridad para el futuro. Que todos los años pase lo mismo es ridículamente rutinario. Se anteponen intereses personales y al club no le conviene esto. Estamos peleando cosas importantes, están los jugadores, el cuerpo técnico, estamos trabajando en una futura remodelación del estadio…”, complementó.

Stöhwing añade que “esto no ayuda en nada. Lo lamento que no hay una posición de privilegiar que le vaya bien al club. No me sorprende, lo encuentro lamentable, pero viene sucediendo hace tiempo”.

Por último, el directivo se refirió a la cancha del estadio Monumental y el arribo de una profesional reconocida internacionalmente: “se le ha visto muy bien, se ha trabajado mucho desde los graves problemas que dejó el concierto. El año pasado la cancha estaba impecable. Se ha trabajado duro, está mucho mejor. Faltan detalles. Hemos hecho todo lo posible para tener una cancha que sea un lujo. Con la esperanza que pronto estará impecable”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.