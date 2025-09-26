Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo vs. Iquique: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera￼

Albos y Dragones Celestes se pondrán al día este viernes, por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo se enfrentará a Iquique, por la Fecha 23 de la Liga de Primera.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTColo Colo se enfrentará a Iquique, por la Fecha 23 de la Liga de Primera.

Colo Colo vuelve a jugar después de haber perdido la Supercopa de Chile contra la U y ahora debe ponerse al día con la Fecha 23 del Campeonato Nacional, enfrentando a Deportes Iquique.

Los Albos están en el octavo lugar con 31 puntos, por lo que un triunfo les vendría bien para seguir sumando en la tabla de posiciones. Por su parte, los Dragones Celestes llegan en el último lugar (16) de la Liga de Primera y lucharán por no bajar a la segunda división del fútbol chileno.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Iquique y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Iquique juegan este viernes 26 de septiembre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Dragones Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Mientras Cepeda lidera en Colo Colo, este es el inesperado jugador más valorizado de la U. de Chile

ver también

Mientras Cepeda lidera en Colo Colo, este es el inesperado jugador más valorizado de la U. de Chile

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
    Lee también
    Altamirano ya es de la U: ¿Hasta cuándo firmó por los azules?
    U de Chile

    Altamirano ya es de la U: ¿Hasta cuándo firmó por los azules?

    Comparan a Assadi con campeón de la Sudamericana: “Gol en cada partido”
    U de Chile

    Comparan a Assadi con campeón de la Sudamericana: “Gol en cada partido”

    Pronósticos Atlético de Madrid vs Real Madrid: el Merengue llega al Derbi con un puntaje perfecto
    Apuestas

    Pronósticos Atlético de Madrid vs Real Madrid: el Merengue llega al Derbi con un puntaje perfecto

    Anotó a la U, quedó fuera, pero se juramenta: "Hay revanchas"
    Internacional

    Anotó a la U, quedó fuera, pero se juramenta: "Hay revanchas"

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo