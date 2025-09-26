Colo Colo vuelve a jugar después de haber perdido la Supercopa de Chile contra la U y ahora debe ponerse al día con la Fecha 23 del Campeonato Nacional, enfrentando a Deportes Iquique.

Los Albos están en el octavo lugar con 31 puntos, por lo que un triunfo les vendría bien para seguir sumando en la tabla de posiciones. Por su parte, los Dragones Celestes llegan en el último lugar (16) de la Liga de Primera y lucharán por no bajar a la segunda división del fútbol chileno.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Iquique y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Iquique juegan este viernes 26 de septiembre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Dragones Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

