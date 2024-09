Cristián Arcos analizó duramente el nivel de la Joya en Buenos Aires tras la caída 1-0 de los albos ante River Plate. “Hizo un buen partido en Santiago, pero en Buenos Aires no aparece activamente”, afirmó.

Colo Colo sigue procesando su dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Pese a las ganas que le pusieron los albos, el poderío de River Plate fue demasiado en esta pasada, yéndose del torneo traer caer por 2-1 en el marcador global de la llave.

Uno que analizó este adiós del Cacique en el certamen continental fue Cristián Arcos, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio aseguró que “uno queda con la sensación de que Colo Colo perdió la llave acá y pareciera que esta película la hemos visto muchas veces. Equipos chilenos que merecen ganar, no lo ganan y en la vuelta lo pierden”.

“En los 180 minutos no fue inferior a River Plate. ¿El fútbol chileno está para algo más? Eso es otra pregunta. Compitió con River, pero ¿competir es perder por poco? En los momentos que fue superior a River, no sacó ventaja. Cuando River tuvo ventaja, aprovechó”, agregó.

En ese sentido, el periodista sostuvo que “Colo Colo no agobió la portería de River tampoco. Está el remate de Zavala y el cabezazo de Paiva, nada más respecto a gran riesgo. Solo contaría la de Zavala. En Santiago tuvo más, pero tampoco le apedreó el arco. El ultra pragmático fue River y está bien, lo digo como una virtud”.

Además, apuntó al nivel de Carlos Palacios en este cruce, asegurando que “me parece que uno confía mucho en él y vuelve a no estar. No está en partidos de selección, partidos decisivos como los clásicos. Hizo un buen partido en Santiago, pero en Buenos Aires no aparece activamente”.

“A este ritmo Colo Colo podía estar tocando la pelota hasta el viernes. River aprovechó la pelota de Colidio y nada más, no es para que descorchen champagne, pero es tema de ellos”, concluyó.

Carlos Palacios ante River Plate recibió una nota de 6,5 en Sofascore. En 90’ la Joya tuvo dos de tres regates con éxito, 44 toques de balón, 25 de 32 pases acertados (78%), uno de dos balones largos completos, dos de cinco duelos ganados por tierra y 16 posesiones perdidas de balón.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro del Cacique será ante Cobresal este sábado 28 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2024.