Colo Colo sigue con las negociaciones para dar con el reemplazo de Brayan Cortés. El iquiqueño ya avisó que al Cacique no vuelve para privilegiar seguir con su cerrara en el extranjero, obligando a que los albos cambien de arquero después de varias temporadas.

Por estos días han visto la luz varios candidatos como Matías Dituro, Keylor Navas y hasta sacar del retiro Claudio Bravo. Sin embargo, al parecer todo los caminos conducen a una sola opción, incluso para que sea el primer refuerzo del 2025.

“Es la opción más fácil, la más factible para Colo Colo”

Según información entregada por el periodista Rodrigo López en Directv Sports, el portero que más chances tiene de llegar a Colo Colo es Matías Dituro, sobre todo considerando el avance que ya tienen en las conversaciones.

“Dituro es el más fácil, el más factible. Hoy me contaron que ya tiene conversaciones constantes con la dirigencia. No son negociaciones en curso, porque recordemos que lo de Brayan Cortés todavía no está cerrado”, declaró.

En ese sentido sobre el iquiqueño el comunicador detalló que “me ratificaron que, de no irse, tiene que presentarse en Colo Colo el 20 de diciembre, porque tiene contrato hasta el 31. Entiendo que sigue esperando su última opción en Argentina”.

Los números de Matías Dituro en España

En esta temporada 2024-25 del fútbol español Matías Dituro ha atajado en 16 encuentros con el Elche, siendo todos en el torneo de la Segunda División. En ellos ha recibido 14 tantos y ha entregado en seis ocasiones su arco imbatido.