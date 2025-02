La historia de Maximiliano Falcón en Colo Colo llegó a su final hace rato. El defensor uruguayo ya está entrenando con el Inter Miami y en el Cacique ya se están rearmando en defensa tras su abrupta salida en este mercado de pases.

Es más, en el Monumental ya no quieren saber nada con el jugador. Así lo dejó en claro hace algunas jornadas el propio Aníbal Mosa, quien declaró a TNT Sports sin pelos en la lengua que “si me preguntan hoy, yo diría que (Falcón) no volvería si yo estoy de presidente”.

“Si me lo preguntan en uno o dos años más, tendría que responder en ese momento. Yo, la institución y la hinchada quedamos dolidos con Falcón. Muy dolidos”, añadió.

Sin embargo, desde el entorno del Peluca sienten otra cosa y no descartan un regreso a Colo Colo en un tiempo más, esto a pesar de las claras palabras del presidente albo.

“Falcón va a volver”

Gerardo Arias, representante del defensor, declaró en charla con el sitio Bolavip Chile que “Maxi es hincha de Colo Colo, ama a Colo Colo. Ama a la gente, no se olviden que él hace cuatro años que estaba ahí. Ya es parte de Colo Colo, él va a volver, va a jugar”.

“Los demás problemas con algún dirigente o algún directivo ya quedó atrás y el cariño por Colo Colo siempre lo va a tener, porque es un agradecido a Colo Colo”, sentenció el hombre detrás de la carrera del Peluca.

Los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo

Falcón en el pasado 2024 jugó un total de 41 partidos con Colo Colo, siendo 22 por el torneo local, 13 por la Copa Libertadores, cinco por Copa Chile y uno por la Supercopa. Aportó con tres goles, recibió ocho amarillas, fue expulsado una vez por doble amonestación y vio una roja en 3.418 minutos.

En sus cuatro años y medio con los albos disputó 158 encuentros con ocho goles y dos asistencias. A nivel de trofeos ganó dos torneos locales, dos Copa Chile y dos Supercopa.

