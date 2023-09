Altísima preocupación se generó en Colo Colo, luego que en la previa al partido con Deportes Copiapó, el defensor Óscar Opazo se resintiera de su lesión en la pierna izquierda, quedándose sin ver acción.

Una situación compleja, que el Torta viene arrastrando desde el Clásico ante Universidad Católica por Copa Chile, pero que al parece sólo quedará en un susto para los albos.

Esto, luego que Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, revelara cómo salieron los exámenes que le hizo el staff médico de Colo Colo a Opazo, dándole una buena noticia para el regreso a la actividad en la Chilean Premier League.

¿Qué lesión sufre Óscar Opazo?

“Pude confirmar que no es grave lo que tuvo el ‘Torta’. Más que resentirse de la lesión, en buen chileno -o como dicen los deportistas- se apretó en esa zona donde él tiene esta molestia. Por eso se hizo exámenes, finalmente arrojan que solamente tiene una inflamación en la cicatriz“, indica el reportero.

En esa línea, Arrieta agrega que “lo que me comentan desde Colo Colo es que no es que el desgarro se haya expandido, que se haya roto otra vez esa cicatriz, sino que es más que nada una inflamación“.

Consultado por si podrá estar presente en el próximo partido ante Cobresal, el comunicador sostiene que “debería estar para el partido, pero esto igual quiero manejarlo con bastante cautela, porque sabemos que el Torta Opazo ya viene arrastrando estos problemas musculares en el último tiempo. Vamos a ver si es o no arriesgado”.

“Podría recuperarse si es que no es un desgarro. Es una inflamación y ayer solamente no jugó por precaución y obviamente para que la cicatriz no se abriera más”, cierra Arrieta sobre la situación de Opazo.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Luego de las Fiestas Patrias, el Cacique volverá a la acción por el Campeonato Nacional este sábado 23 de septiembre, cuando reciba en el Estadio Monumental al líder Cobresal, desde las 17:30 horas.