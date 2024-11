La regla Sub 21 tiene con dolor de cabeza a estos cuadros que en caso de no cumplir con la normativa, perderán tres puntos. ¿Cuánto les falta?

Este fin de semana se juega la fecha 30 del Campeonato Nacional, y existe un tema que todavía genera dolores de cabeza a algunos equipos, entre ellos Colo Colo, el principal candidato a ganar el título, como es la famosa regla de minutos Sub 21.

Según las bases y reglamentos del torneo, todos los cuadros de Primera División deberán alinear futbolistas menores de 21 años durante el 70 por ciento de la competencia, es decir, 1.890 minutos. En caso de no cumplir, se sanciona con resta de puntos y multa económica.

Si bien el caso más expuesto públicamente es el de Colo Colo, con miras a la última jornada del fútbol chileno existen ocho equipos que no lograron cumplir la regla Sub 21 hasta ahora, y que están en la obligación de conseguirlo si no quieren perder unidades.

Colo Colo y los equipos que deben minutos por regla Sub 21

Pero el Cacique que todavía debe cumplir 61 minutos no es el equipo que más debe en esta materia, ya que quien comanda lista es nada menos que Cobreloa, quien para su duelo con O’Higgins deberá poner un juvenil durante 68 minutos.

Detrás de loínos y Colo Colo aparecen Everton, que debe 53 minutos con un futbolista Sub 21, Unión La Calera con 45, Ñublense con 26, Deportes Copiapó con 14, Coquimbo Unido con 12 y Deportes Iquique cierra la lista con 10.

Todos estos equipos se ubican entre el 65,1% y el 69,9% de los minutos, por lo tanto, en caso de no cumplir con la normativa vigente, sufrirían la resta de tres unidades y deberán pagarle a la ANFP una multa económica de 500 UF (alrededor de 19 millones de pesos).

Daniel Gutiérrez, jugador que ayuda a Colo Colo para cumplir minutos Sub 21 (Photosport)

Así se jugará la última fecha del Campeonato Nacional

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido / 18:00 horas / Estadio Santa Laura

Deportes Iquique vs. Unión Española / 18:00 horas / Estadio Tierra de Campeones

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE